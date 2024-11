Gabriela Spanic revela que un tío abusó de ella cuando era niña: "Fue muy difícil"

Entre lágrimas, la actriz y exreina venezolana Gabriela Spanic Utrera, conocida por su papel en La Usurpadora, reveló un secreto de su vida personal que había guardado durante años: una persona cercana a ella la abusó cuando era una menor de edad.

La artista de 50 años hace parte Secretos de Villanas, un reality mexicano que se transmite en la plataforma Canela TV. En medio de un adelanto del programa publicado por People en Español, se ve a Spanic revelando un secreto que le ha atormentado desde que era una niña: un tío, hermano de su mamá, abusó de ella.

En la entrevista afirmó que su mamá, quien murió hace cuatro años, no estuvo enterada de los abusos constantes que recibía la actriz por parte de quien era “la persona favorita” de su fallecida madre.

El doloroso secreto de Gabriela Spanic

La exreina tuvo miedo durante años de decirle la verdad a su familia y, especialmente a su mamá, sobre la violencia que ejerció su tío sobre ella. Sin embargo, hace unos días tuvo la valentía de contarle a su papá Casimiro lo sucedido, y a él le afectó bastante saberlo.

Gabriela Spanic confesó que fue abusada de pequeña People en Español

“Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien. Es una situación delicada”, sostuvo en la entrevista. La también presentadora decidió contarle a su padre porque no quería que él se enterara de este secreto cuando el programa fuera transmitido por la plataforma.

“Quiero quitarme un coraje que tengo desde niña. Esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá, ella murió hace 4 años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”, agregó en el adelanto de Secretos de Villanas.

Gabriela Spanic abraza a su niña interior

Gabriela Spanic lamentó el hecho de que muchas mujeres tengan que guardarse este tipo de abusos durante años por miedo al qué dirán o por vergüenza. "No soy la primera ni la única a la que le ha pasado, les ha pasado a tantas mujeres”.

Gabriela Spanic confesó que un familiar abusó de ella cuándo era niña - Redes sociales

La exreina también le habló a su niña interior, la que fue violentada por una persona que consideraba cercana. "Todos los días la abrazo. Fue muy difícil", expresó entre lágrimas sobre aquella pequeña que tuvo que pasar por una mala experiencia. “Me tiene a mí, tiene el corazón limpio y un corazón limpio jamás será dañado”.

“Después me puse a pensar: ‘¿Por qué te dio tanto miedo confesarlo? ¿Por qué no lo querías decir nunca?’. Pero, fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan... ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’”, expuso la actriz.

También aconsejó al público fanático del programa que no deje a sus hijos e hijas solos, puesto que están expuestos a peligros y malas experiencias. “Hay heridas, hay cosas, hay sentimientos, pero de eso crecemos y nos fortalecemos”, concluyó la exreina.

¿Quién es Gabriela Spanic?

Gabriela Spanic es una reconocida actriz y modelo venezolana, famosa por su trabajo en telenovelas. Nació el 10 de diciembre de 1973 en Ortiz, Venezuela. Spanic saltó a la fama internacional con su papel protagónico en la telenovela La Usurpadora (1998), donde interpretó a las gemelas Paulina y Paola Bracho. Este papel le valió numerosos premios y la consolidó como una de las actrices más queridas y populares en el mundo de las telenovelas.

Gabriela Spanic en La Usurpadora Redes sociales

A lo largo de su carrera, Gaby Spanic ha participado en diversas producciones televisivas en México y otros países de América Latina, destacándose por su talento y versatilidad. Además de su carrera actoral, ha incursionado en el mundo de la música y ha trabajado como presentadora de televisión.

Su vida personal también ha sido objeto de interés mediático, especialmente por su valentía al compartir experiencias personales difíciles, como el abuso que sufrió en su infancia, lo que ha inspirado a muchos de sus seguidores.

