Actor de 'Pasión de Gavilanes' tiene una novia casi 30 años menor

Giovanni Suárez, el actor colombiano que se ganó el cariño del público dando vida al inolvidable Benito en la exitosa telenovela 'Pasión de Gavilanes', está viviendo un verdadero renacer personal. Tras atravesar un período de profundo dolor y aislamiento, Suárez no solo encontró una segunda oportunidad en el amor junto a una mujer casi 30 años más joven que él.



Actualmente, Suárez se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida, consolidando una relación que no estaba buscando, pero que llegó para darle color a su vida en un momento difícil.



Giovanni Suárez ya no creía en el amor

Cinco años atrás, el actor había experimentado lo que describió en diálogo con La Red como "el dolor más profundo más inmenso más fuerte más intenso que he sentido en mi vida". Se trató de una dolorosa separación que lo sumió en un duelo complejo, pasando por etapas de negación, frustración, rabia, impotencia y aceptación. Llegó a culparse a sí mismo y a su expareja, aunque finalmente reconoció que "nadie es culpable, es la vida, son decisiones".

El dolor fue tan grande que Giovanni Suárez se sintió "medio traumado" e hizo un juramento radical. "No más, no más, yo no me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a entregar, no vuelvo a abrir mi corazón absolutamente a nadie más", aseguró y lo cumplió por tres años.

En la entrevista reconoció que sus amigos no creían que le fuera posible no volverse a enamorar, pero los sorprendió a lo largo de esos años soltero. Señaló también que ese tiempo le sirvió para enfocarse en sí mismo y lo convirtió en "una persona más sabia". Pero después de esos tres años soltero, alguien nuevo llegó a su vida.



¿Quién es la novia de Giovanni Suárez y cuánto llevan juntos?

La mujer que rompió el juramento de Suárez de no volver a enamorarse es Luisa Fernanda, su actual pareja y con quien lleva dos años de relación. El actor contó en el programa que cuando se conocieron ella también venía de una ruptura amorosa y, en un inicio, él se convirtió en su "pañito de lágrimas".



Con el tiempo, la amistad entre Luisa Fernanda y Giovanni Suárez fue tomando otros rumbos. El actor relató que venía de estar "cohibido a tantas cosas" y que ella llegó a su vida para "calmar todo", permitiéndole volver a dormir "toda una noche de largo".



Su relación se consolidó y se hizo tan seria que, hace siete meses, le dieron la bienvenida a su hijo Santiago. La llegada del bebé fue una sorpresa, ya que ninguno de los dos lo estaba esperando. Suárez, que comparte la vida con sus cuatro hijos (incluido Santiago), asegura que el pequeño se ha convertido en un lazo que los ha unido todavía más.

Un detalle que ha generado conversación en el mundo del entretenimiento es la diferencia de edad entre los enamorados, ya que l actor de 'Pasión de Gavilanes' le lleva 26 años a su novia, quien tiene 24 años. Sin embargo, el actor insiste en que la edad no ha sido un impedimento, asegurando que su relación se basa en el respeto, la admiración y la complicidad.

"No siento que la edad haya sido un impedimento, no sé en unos años, pero por ahora estamos gozando y disfrutando lo que tengamos que vivir, el día a día. Ha sido algo muy bonito, hemos disfrutado, viajado, reído muchísimo", señaló.

Esta nueva relación, según Suárez, la vive como un "hombre renovado" y atento a no cometer errores de sus anteriores vínculos. El pilar fundamental de su nueva perspectiva es la promesa de no volver a "mendigar amor jamás y nunca" y esta postura se la ha dejado clara a Luisa Fernanda, a quien ama y adora, pero le advirtió: "Yo solo me le arrodillo a Dios".

