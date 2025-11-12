En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EXPLOSIÓN EN BOGOTÁ
ACCIDENTE CON TAXISTA
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Actor de 'Pasión de Gavilanes' tiene una novia casi 30 años menor

Actor de 'Pasión de Gavilanes' tiene una novia casi 30 años menor

El actor encontró el amor luego de haber prometido no volverse a enamorar y pasar varios años soltero.

Por: María Paula González
Actualizado: 12 de nov, 2025
Comparta en:
Pasión de Gavilanes
El actor de Pasión de Gavilanes que encontró el amor en una mujer casi 30 años menor -
Foto: @pasion_degavilanes

Publicidad

Publicidad

Publicidad