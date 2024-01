Barack Obama reveló su tradicional listado de películas y libros favoritos del año

Como es tradición, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, presentó la lista de sus películas favoritas del año. Faltan pocos días para el final del 2023, el político norteamericano sorprendió con una selección de 13 largometrajes.



Este año, Barack Obama sorprendió con la selección de algunas películas que no se creerían de su gusto, así como el de novedades que marcaron al mundo del cine. En su clásico listado también rescató lo que para él fue lo mejor en la literatura y la música.

Considerado uno de los líderes de opinión más importantes de los últimos tiempos, Barack Obama destacó que, durante el 2023, la industria del cine pasó por un momento bastante complicado. La huelga de actores y escritores no solo frenó la producción de muchos proyectos audiovisuales, sino que también causó millonarias pérdidas.

Por eso, señaló que las cintas que había elegido en su top 13 "reflejan su arduo trabajo durante el último año”. La primera en ser mencionada fue Rustin, un largometraje que se adentró en la vida del activista por los derechos civiles de los homosexuales Bayard Rustin.



Luego, mencionó Leave The World Behind, un thriller psicológico protagonizado por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke y Kevin Bacon. Y en el top tres quedó American Symphony, el documental sobre Jon Batiste.

Lo que tienen en común estas tres primeras cintas es que las produjo su empresa Higher Ground Productions.

Las otras 10 películas elegidas por Barack Obama no hacen parte de su empresa, pero marcaron al hombre que, además de político, es un apasionado por el cine. Destacó grande éxitos de taquilla como Oppenheimer, cinta que logró más de 900 millones de dólares de recaudo en las salas de cine.

Obama agregó al listado títulos como The Holdovers, BlackBerry, American Fiction, Air, Polite Society y A Thousand and One, todas ellas son parte del cine norteamericano.

Al final de su listado, añadió cintas del cine internacional como el thriller francés Anatomy of a Fall, el drama japonés Monster y Past Lives de Celine Song.



En cuanto a libros, Barack Obama destacó 15 títulos variados, invitando a sus seguidores no solo a leerlos y compartirlos, sino también a apoyar a las librerías locales de sus ciudades. Libros como The Covenant of Water de Abraham Verghese, The Kingdom, the Power, and the Glory de Tim Alberta y The Vaster Wilds de Lauren Groff fueron sus favoritos.