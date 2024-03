Brayan Galindo, de Los Escachaitos, regresó a Colombia: "Les voy a contar todo"

Después de una temporada en Estados Unidos, Brayan Galindo, miembro destacado de Los Escachaitos, regresó Colombia. En un video publicado en sus redes sociales, el joven compartió con sus seguidores por qué se ausentó de las plataformas. "Les voy a contar todo", sostuvo.

"Volví al campo, que es donde pertenezco", sostuvo Brayan en su reaparición en redes. "Hoy se cumplen cinco meses desde que no había vuelto a hacer videos. Entonces mucha gente me había enviado mensajes preguntándome por qué no había vuelto a crear contenido", expresó.



El integrante de Los Escachaitos explicó que una de las razones de no crear contenido en ese lapso de cinco meses fue porque le hackearon sus cuentas de Facebook y YouTube: "Como perdí las páginas, tomé la decisión de parar. Entonces, los últimos cinco meses han sido meses muy bacanos y que he disfrutado muchísimo".

El joven, que viajó a Estados Unidos para estudiar inglés, también comentó que pasaron muchas cosas en su vida durante esos meses; sin embargo, a su debido tiempo lo compartirá con sus seguidores.

"Volví al campo, que es lo que me gusta, y acá estoy súperfeliz. Uno de los motivos por los que volví era porque extrañaba mucho a mi familia. Yo nací en el campo, como ustedes saben, y la ciudad no me gusta mucho para vivir", añadió.

La polémica que envolvió a Brayan, de Los Escachaitos

Y es que, meses atrás, en redes sociales se filtraron fotos de Brayan Galindo junto a Joe McGlawn, un ciudadano norteamericano de 45 años que supuestamente era su esposo. No obstante, el integrante de Los Escachaitos no confirmó y negó los rumores, por lo que esto sigue siendo un misterio.

¿Quiénes son Los Escachaitos?

Los Escachaitos son una familia de campesinos boyacenses conformada por cuatro hermanos -Diana, Brayan, Julián y Yonier-, hijos de María Belén, quienes se hicieron populares en las redes al crear contenido educativo sobre las labores del campo.