Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
ENTRETENIMIENTO  / Cambiaron las fechas de los conciertos de BTS en Colombia: este sería el nuevo calendario

Cambiaron las fechas de los conciertos de BTS en Colombia: este sería el nuevo calendario

Un ajuste en el calendario oficial de la gira mundial de BTS despertó dudas entre los fans colombianos, luego de que las fechas de los conciertos en Bogotá aparecieran modificadas en el sitio oficial del tour.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 18 de ene, 2026
BTS
Los integrantes de BTS han culminado su paso por el servicio militar obligatorio -
Foto: @PopBase

La expectativa de los seguidores de BTS en Colombia volvió a encenderse luego de que se registrara un cambio en las fechas de los conciertos que la reconocida banda de K-pop tiene previstos en Bogotá como parte de su gira mundial de 2026. Aunque inicialmente se había informado que el grupo se presentaría los días 2 y 3 de octubre en la capital del país, la página oficial de la gira ahora muestra un ajuste en el calendario.

De acuerdo con la información que aparece actualmente en el sitio oficial del tour, BTS tendría programadas dos fechas en Bogotá para el 1 y 2 de octubre de 2026, ambas acompañadas del mensaje “Stay Tuned”, lo que indica que todavía no hay detalles confirmados sobre la venta de entradas ni sobre la logística de los conciertos en Colombia.

Hasta el momento, ni la agrupación ni su casa discográfica Big Hit Music han emitido un pronunciamiento oficial explicando el motivo del cambio ni confirmando de manera formal las nuevas fechas, por lo que la información debe tomarse como preliminar y sujeta a modificaciones.

Cambios también en el calendario de Latinoamérica

El ajuste en las fechas no solo se refleja en Colombia, pues según el cronograma actualizado en la página oficial, la gira de BTS por Latinoamérica quedaría organizada de la siguiente manera:

  • Bogotá: 1 y 2 de octubre de 2026
  • Lima: 8 y 9 de octubre de 2026
  • Santiago de Chile: 15 y 16 de octubre de 2026
  • Buenos Aires: 22 y 23 de octubre de 2026

Noticia en desarrollo

