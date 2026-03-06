Revelan audio del 911 del momento en que Britney Spears fue detenida: ¿hubo persecución?

El miércoles 4 de marzo en horas de la noche se conoció que Britney Spears fue detenida por las autoridades de California por conducir bajo los efectos del alcohol. La actriz y cantante fue liberada al día siguiente y se han conocido pocos detalles sobre lo ocurrido con ella después del arresto.

Sin embargo, medios como Us Weekly y Page Six lograron acceso al audio del 911 (servicio de emergencias) a través del cual los oficiales alertaron sobre un conductor en aparente estado de embriaguez por las calles de California. En la grabación se demuestra cómo se organizaron las unidades para detener a Spears.



Audio del momento de captura de Britney Spears

“BMW sedán negro entrando y saliendo de los carriles… exceso de velocidad”, esa fue la primera alerta que dio una unidad sobre Britney Spears conduciendo ebria por California. Las unidades detallaron que por la manera de conducir de la persona, de quien en ese momento desconocían su identidad, se podía interpretar que estaba bajo los efectos del alcohol.

Señalaron que el sedán negro se vio cambiando de carril agresivamente y a una velocidad excesiva, pero eso no fue todo, agregaron en la comunicación por radio que también estaba "frenando de forma errática, haciendo virajes bruscos y conduciendo sin luz trasera".



La alerta la hizo un oficial que se movilizaba por la zona en South 101, a la altura de Rancho Road, pidiendo apoyo a más unidades. "¿Podemos enviar todas las unidades hacia esta área, por favor?", pidió.



En ese momento, se escucha que los oficiales empiezan a seguir el auto de Spears, encienden luces y sirenas para hacerla detener. Después de unos segundos, un oficial avisa a las unidades que lograron detener el BMW sedán negro modelo 2026 y están interrogando al conductor.

“Hablando con el conductor”, dijo uno de ellos y luego agregó que “el conductor está fuera del vehículo”. Luego de un momento las grabaciones también revelan que un agente solicitó la presencia de un Drug Recognition Expert (DRE), un especialista capacitado para realizar evaluaciones de sobriedad en el lugar.

El informe señala que Britney Spears fue detenida sobre las 9:30 de la noche del miércoles y trasladada hasta una cárcel del condado de Ventura, en California. Oficialmente la 'Princesa del pop' fue fichada poco después de las 3:00 de la madrugada del jueves.

Algunos medios han señalado que la famosa fue hospitalizada tras ser detenida. Lo que ha trascendido es que, tras su detención la artista fue trasladada a un hospital cercano para una evaluación médica y la toma de pruebas de sangre, un procedimiento común cuando hay sospecha de alcohol o sustancias en el organismo.



¿Qué pasó con Britney Spears tras ser liberada?

TMZ informó que tras varias horas de arresto, la intérprete de 'Toxic' fue liberada a las 6:07 de la mañana del jueves 5 de marzo. Agregaron por fuentes consultadas que la artista se mostró visiblemente afectada y pasó gran parte del tiempo llorando mientras permanecía en la celda. A pesar de su liberación, se ha indicado que Spears deberá comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

Cade Hudson, mánager de la artista, envió un comunicado público sobre lo ocurrido. “Este fue un incidente desafortunado que es completamente inexcusable. Britney tomará los pasos correctos y cumplirá con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio tan necesario en la vida de Britney. Ojalá logre obtener la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento tan difícil”.

Fanáticos de la cantante están preocupados por la salud mental de Britney, pues después de este incidente la cuenta de Instagram de la estrella pop desapareció de la plataforma. Además, en los días previos a la detención, había estado activa en la red social publicando videos bailando con poca ropa y que generaron alerta por su apariencia.

