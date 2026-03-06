Exparticipante del Desafío denunció que le robaron la moto que ganó en el programa

David Mateus, exparticipante del Desafío XX, denunció a través de sus redes sociales que le robaron la moto que se ganó en el programa. En sus historias de Instagram el deportista bogotano pidió ayuda a sus seguidores para poder recuperarla lo más pronto posible.



¿Qué le pasó a David Mateus?

El jueves 5 de marzo Mateus apareció en sus historias de Instagram bastante preocupado y anunció a sus seguidores lo que había pasado. "Gente me acaba de pasar algo re malo. Me acaban de robar la moto. La dejé un momentico aquí en el parqueadero y me la acaban de quitar. No sé qué hacer muchachos, estoy re perdido, necesito que me la ayuden a buscar. Ya saben es una Bajaj Dominar 400 de placas RQF 68G".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el exdesafiante, el robo ocurrió a las 3:00 de la tarde del jueves 5 de marzo cerca al portal del 20 de julio en la localidad de San Cristóbal. Mateus pidió ayuda a sus seguidores para buscar la moto en las calles de la localidad y hasta ofreció una recompensa de $500.000 al que se la ayudara a recuperar.

Efectivamente, los seguidores del exdesafiante empezaron a ayudarle a encontrar su moto en la ciudad. Mateus publicó fotos y videos de los ladrones andando en su moto por el parque La Bombonera. Además, detalló que todo parece indicar que lo estaban siguiendo, esperando cualquier descuido para quitarle el vehículo.



Fotos: @the_david_mateus

Publicidad

"La gente me está pasando los videos. Presuntamente me venían haciendo seguimiento por un live, o sea que están viendo esto los ladrones, se les está haciendo el seguimiento". Luego, en una foto mostró más de cerca a uno de los delincuentes manejando su moto. "Se metieron en un lío".

Pero eso no fue todo, Mateus siguió el rastro de los delincuentes gracias a sus seguidores todo el día y, en horas de la noche, los delincuentes se comunicaron con él. En sus historias de Instagram el exdesafiante publicó un video en el que registró el audio de la llamada en la que le xigieron dinero para recuperar su moto.

Publicidad

"Yo le entrego la moto, usted la revisa y antes de llevársela paga. No es que se la va llevar primero, no. Usted la revisa, por eso se la entrego allá, cuando la tenga me paga antes de llevársela", le decía la persona. Mateus publicó el video, pero señaló que no está seguro que quien lo llama realmente tenga su moto o se trate de otro delincuente aprovechando la situación.

En diálogo con La Red, el deportista dio más detalles de cómo fue le robo y confirmó que la denuncia ya se hizo ante las autoridades correspondientes. "Me la forcejearon con un destornillador, eran dos manes. Estoy en shock, es mi medio de transporte y no solo eso, es la moto que me gané en el Desafío, yo quiero mucho esa moto. Espero con la ayuda de Dios encontrarla y recuperarla".

Cabe recordar que Mateus, a pesar de que no fue ganador del Desafío XX, en un capítulo especial antes de la gran final de esa temporada fue elegido por su compañero y amigo Yan para competir en una pista por una moto. El joven deportista bogotano conmovió a los televidentes al llorar tras ganarse la moto, un suaño que había manifestado a lo largo de su paso por la competencia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL