Justin Quiles prepara show en el Movistar Arena Bogotá con Lenny Tavárez: entrevista

Con una carrera que combina el éxito como intérprete y como autor, Justin Quiles se ha consolidado como una de las figuras creativas más influyentes del género urbano. El artista estadounidense de origen puertorriqueño suma 10 álbumes discográficos y ha participado en la composición de éxitos interpretados por artistas como Karol G, Daddy Yankee y J Balvin.

En medio del lanzamiento de “Superarte”, su reciente álbum colaborativo con Lenny Tavárez, el artista prepara una nueva etapa de presentaciones que incluirá un show en el Movistar Arena Bogotá. En ese contexto, Quiles conversó en backstage con Noticias Caracol sobre su relación con el público colombiano, el proceso creativo detrás de algunos de sus éxitos y los proyectos musicales que prepara para los próximos meses.



Justin Quiles con Noticias Caracol en exclusiva. ¡Gracias por estar con nosotros!

Gracias a ustedes por la invitación. Saluditos a todo el mundo que está conectado por ahí viendo la entrevista.



Acabas de bajarte del show en Bogotá. Es increíble porque el público estuvo animado, cantando tus canciones de principio a fin. ¿Qué significa y representa Colombia para ti?

Colombia es uno de los países que me ha demostrado mucho cariño desde el principio de mi carrera. Fue uno de los países de enfoque. Siempre tuve la visión de pegarme en Colombia, siempre decía: “Me quiero pegar en Colombia”. Era uno de los primeros países a los que yo siempre aposté. Gracias a todos los colombianos que siempre me han apoyado desde el principio de mi carrera hasta el sol de hoy. La hemos pasado increíble y le tengo un cariño especial a este país.



Uno de los colombianos que sin duda ha estado ahí rompiéndola es Feid, que incluso tienen una canción juntos que debutó en todas las listas de reproducción, “Porfa”. Has contado muchas veces esa historia, pero ¿qué es lo que más te queda de esa colaboración?

Lo más que me queda de esa colaboración es que Feid fue a mi casa con una camarita y dijo: “Vamos a hacer el video aquí”. Grabamos una parte en el balcón, una parte en el garaje de mi casa. Fue sin presupuesto, ¿sabes? Estábamos empezando. Ferxxo estaba empezando también, pero es lo bonito de la música. Mira, Dios nos regaló un éxito mundial que hasta el sol de hoy es uno de los palos que cantamos alrededor del mundo.

Cuando Justin ve esos inicios, cuando estaban haciendo esas producciones que no estaban al nivel de hoy, ¿qué piensas, por ejemplo? ¿En verdad le metimos muy duro para tener ese resultado hoy en día?

Claro, yo creo que hay que meterle duro siempre, apostar a los temas de uno. No importa, hay que creer. Yo creo que lo más importante es creer, tener fe en el tema y darle con el corazón a la promoción. Hay que trabajar mucho en este negocio también, no es solo sacar música, hay que trabajar.

Hacer esto que estamos haciendo creo que es muy importante. Estas entrevistas son importantes, así que gracias por la oportunidad. Creo que hay artistas que no les gusta hacer entrevistas y yo siempre les recomiendo a todos esos chamaquitos que están empezando: tienen que hacer las entrevistas, tienen que darle, porque es la base, el fundamento para que la gente te conozca.



Justin, estás impulsando nuevos artistas, incluso ya firmaste al primero. Quiero que me cuentes ese proyecto.

MDOBLEEW, un chamaquito nuevo en Puerto Rico. Artista durísimo metiéndole al trap, al reguetón, muy versátil. Escribe, compone, produce, hace todo. Un artista completo. Me recuerda a mí cuando empecé, por eso es que está con nosotros.

Trabajo mi sello discográfico con mi primo también, que lo está manejando. Entonces tenemos nuestra compañía de música firmando artistas nuevos, talentos nuevos, la nueva generación que viene por ahí también.



¿Cuál es esa motivación de cumplirle y apostarle a los jóvenes que están luchando hoy en día, incluso en un mercado musical que está saturado?

El mercado está saturado, pero el talento sobresale. Si tienes talento vas a sobresalir por encima de toda la saturación y yo creo que eso es lo importante. Eso es lo que tienen los artistas que yo estoy firmando bajo mi sello. Lo que tiene MDOBLEEW es que se separa de toda esa gente que suena monótona por ahí, que están sonando igual. Los míos suenan diferentes. Estamos buscando gente que le meta otro flow.



Hablando de flow precisamente, tienes un tema con Lenny y con Blessd. “Medallo”. Qué trío tan espectacular.

Bueno, “Medallo” fue uno de los temas a los que apostamos. Bless fue uno de los jóvenes a los que apostamos al principio también. Porque Lenny y yo ya estábamos posicionados dentro del género. Ovy nos presentó al chamaquito, a Blessd.

Nos dijo: “Mira, este chamaquito, apuesten a este talento”. Escuchamos la canción, nos encantó la canción, grabamos “Medallo” y fue un éxito mundial.

Y tenemos una nueva dentro del disco con Blessd. Sí, tenemos una nueva ahora que se llama “Las Neas” dentro del disco Superarte con Lenny Tavárez.



Hablemos de Superarte. ¿De dónde sale la motivación de crear este álbum con tu compañero de vida, de proyecto y musical, Lenny Tavárez?

Lenny y yo hemos compartido tantos momentos como artistas, como compositores. A la gente le encanta ver a Lenny Tavárez y a Justin Quiles juntos. Tenemos muchos éxitos juntos, muchas canciones juntos.

Decidimos hacer este álbum colaborativo titulado Superarte. Superarte tiene un doble significado. Yo creo que todos diariamente tenemos adversidades, tenemos problemas que hay que superar. La vida siempre hay que estar superándose.

También en esta carrera hay que estar superándose constantemente. De ahí salió el nombre Superarte. Y también porque sentimos que el arte que tenemos dentro de este álbum es superior a todo lo que está por ahí.



¿Va a ser superior también esa gira que nos van a presentar a todos? Necesito que me des spoilers.

También viene la gira por ahí pronto: Justin Quiles y Lenny Tavárez. Aquí en Bogotá lo vamos a hacer. Vamos a estar en Ecuador, México, Argentina, Chile. Ecuador ya está confirmado.

Vamos a ver quién más se une, pero la gira de Justin Quiles y Lenny Tavárez va a ser otro concepto distinto. Todas las canciones de Los Avengers que nunca hemos cantado juntos las vamos a cantar. Donde podamos traer a un par de Los Avengers los vamos a traer. Va a ser una experiencia única, así que prepárense.



Eres de los compositores más grandes que tiene el género. ¿Cómo sientes que ha evolucionado contigo también esa forma de crear música, con lo que era la vieja escuela y los ritmos modernos hoy en día?

Es la evolución. Siempre me mantengo en el estudio creando constantemente, nunca le bajo al estudio y sigo evolucionando. Juntándose con sangre nueva también, los chamaquitos, creo que es importante porque te dan ese color, te dan lo que está sonando en la calle.

Ellos saben más. Ya nosotros estamos más establecidos, estamos un poco aparte de todas esas discotecas. Ellos son los que están en las discotecas.

Es importante nutrirse de todos estos chamaquitos que están por ahí. Así siempre me mantengo relevante, gracias a Dios por eso. Siempre estoy en el estudio trabajando constantemente, componiendo para mí y para otros artistas. Esa es la clave del éxito: hay que seguir dándole sin parar.



Gracias por hablar con nosotros en Noticias Caracol.

Gracias. Ya saben, Justin Quiles “pa’ siempre”, ya lo saben: el que nunca caduca, la música que nunca se va de moda.

