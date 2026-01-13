BTS viene a Colombia: las fechas en las que la reconocida banda de K-pop estará en el país

La reconocida banda de K-pop BTS ha anunciado la inclusión oficial de Bogotá a su gira mundial este 2026, confirmando que realizará dos presentaciones en la capital del país el 2 y 3 de octubre de este año, como parte de su esperado regreso tras su pausa debido a que los integrantes de la banda tuvieron que prestar el servicio militar obligatorio en su país.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo) El regreso de BTS, su concierto en Colombia y su nuevo álbum Colombia no es el único país de latinoamérica donde BTS ha anunciado presentaciones, ya que en su guira mundial decidió incluir a Lima, en Perú el 9 y 10 de octubre, Santiago de Chile en Chile el 16 y 17 de octubre, Buenos Aires, Argentina, el 23 y 24 de octubre, además de São Paulo en Brasil para el 28, 30 y 31 de octubre del 2026. Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés Ver esta publicación en Instagram Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticias Caracol (@noticiascaracol)

Adicionalmente, BTS anunció el lanzamiento de un nuevo álbum el próximo 20 de marzo antes de una gira mundial, de acuerdo a lo publicado por el grupo de k-pop. "Lo he estado esperando con más ilusión que nadie", escribió el líder del grupo, RM, en una carta manuscrita a los miembros del club de fans oficial y su discográfica, Big Hit Music, confirmó la información.



Desde ese año, el grupo se encontraba en pausa mientras sus integrantes realizaban el servicio militar, obligatorio para todos los varones menores de 30 años y luego de que los siete integrantes de BTS terminaron el servicio el año pasado, el grupo anunció su regreso para 2026. Antes de su etapa militar, BTS generaba más de 5,5 billones de wones, unos 3.800 millones de dólares al año en Corea del Sur, según un organismo del Gobierno nacional. Esta cifra equivale aproximadamente al 0,2 % del PIB total del país. BTS ostenta además el récord como el grupo más reproducido en Spotify y se convirtió en el primero de k-pop en encabezar simultáneamente las listas Billboard 200 y Billboard Artist 100 en Estados Unidos.



Noticia en desarrollo...

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL