El regreso de Don Omar a Colombia sigue rompiendo expectativas. Luego de que la boletería para sus conciertos en el país registrara una alta demanda y se agotara en tiempo récord, el artista puertorriqueño confirmó una segunda presentación en Medellín, una noticia que desató la celebración entre sus seguidores. A través de sus redes sociales, el intérprete de éxitos como Dale don dale, Pobre diabla, Salió el sol y Danza kuduro anunció que volverá a encontrarse con el público antioqueño en una fecha adicional de su gira The Last King World Tour, luego de la respuesta masiva que recibió la venta de entradas para sus primeros espectáculos programados en Colombia.

El cantante ya había confirmado conciertos en Bogotá, Cali y Medellín para noviembre de 2027, marcando así su regreso a los escenarios colombianos en solitario después de varios años de ausencia. Sin embargo, la expectativa por verlo nuevamente en vivo superó los pronósticos iniciales. Miles de personas ingresaron a las plataformas de venta durante la preventa para intentar asegurar un lugar en alguno de los conciertos. La demanda fue tan alta que las localidades disponibles se agotaron rápidamente, especialmente en Medellín, ciudad que históricamente ha mantenido una estrecha relación con la música urbana y con la carrera del llamado “Rey del Reguetón”.

