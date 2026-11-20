El actor Patrick Stewart murió a causa de un paro cardiopulmonar y un trastorno neurocognitivo con cuerpos de Lewy, según detalla su certificado de defunción, divulgado este miércoles por medios estadounidenses. Según TMZ, el documento también señala que los restos del actor de 'Star Trek', fallecido el pasado 28 de octubre a los 86 años, fueron sometidos el 3 de noviembre a un proceso de hidrólisis alcalina, también conocido como cremación con agua.



La familia de Stewart anunció su muerte el mes pasado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad del Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy", rezaba el escrito.



¿Quién era Patrick Stewart?

El actor, originario de la región de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, se subió a los escenarios británicos con la Royal Shakespeare Company antes de cruzar el Atlántico hasta Estados Unidos, donde labró una aclamada carrera actoral. Sus papeles más conocidos en Hollywood fueron el del capitán Jean-Luc Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación" y el del profesor Charles Xavier en varias películas de "X-Men" y otras producciones relacionadas de Marvel.

"Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los confines más remotos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más icónica de la ciencia ficción a bordo de la nave estelar Enterprise", destacó el texto. Stewart tenía 47 años cuando debutó como Picard en "Viaje a las estrellas: La nueva generación". El papel se convirtió en su vía hacia la fama y la fortuna.

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Sin embargo, su traslado a Estados Unidos en 1987 fue recibido inicialmente con desdén por medios como Los Angeles Times, que lo calificó de "actor británico shakespeariano desconocido". Stewart dijo posteriormente que le ofendieron las insinuaciones de que estaba "rebajándose" al pasar a la televisión estadounidense. En una ocasión afirmó que sus credenciales shakespearianas eran "una preparación para sentarse en la silla de capitán de la Enterprise".



El actor obtuvo aún más reconocimiento en la gran pantalla con numerosas películas de la saga "X-Men", debutando en el año 2000 como el profesor Charles Xavier, fundador y mentor del equipo de superhéroes mutantes. "Durante más de 25 años aportó gravedad y profundidad al papel, ganándose seguidores en todo el mundo y ayudando a transformar para siempre la narrativa de los superhéroes", afirmó el jueves Marvel.



Su veterano compañero de reparto Hugh Jackman, que interpretó a Wolverine, recordó a Stewart como "uno de los grandes del teatro y la pantalla" y como "un amigo y un hombre extraordinario". La Royal Shakespeare Company lo calificó como "un coloso tanto del escenario como de la pantalla y uno de los mejores actores clásicos shakesperianos de su generación".

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Stewart hará su última aparición cinematográfica en pantalla como el profesor Xavier en "Vengadores: Doomsday", cuyo estreno está previsto para diciembre. Nombrado caballero en 2010, Stewart se casó tres veces: con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, entre ellos Daniel, que también es actor; brevemente con la productora de "Viaje a las estrellas" Wendy Neuss, y más recientemente con la cantante estadounidense Sunny Ozell, 38 años menor que él.

