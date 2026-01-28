Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado su relación tras dos años juntos

La relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, que se hizo pública a comienzos de 2023, habría llegado a su fin. La ruptura se confirmó tras la publicación de un video en Instagram donde la actriz aparece junto a su colega Majida Issa, en el que ambas insinúan que han comenzado el 2026 sin pareja.

La separación habría empezado a circular a finales de 2025, cuando los seguidores de Villalobos notaron que la actriz dejó de compartir fotografías junto a Oldenburg durante las festividades de Navidad. La relación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg se dio a conocer públicamente en febrero de 2023, cuando la actriz compartió por primera vez imágenes junto al presentador venezolano.

En ese momento, la noticia captó la atención de seguidores, ya que Villalobos había pasado por una separación mediática tras más de una década de relación con el actor Sebastián Caicedo. Desde entonces, la pareja mantuvo una relación relativamente discreta, aunque con algunas muestras de afecto en redes sociales.



La separación de Villalobos y Caicedo, ocurrida en 2022, fue uno de los episodios más comentados debido a la duración del noviazgo y al hecho de que la pareja había celebrado su unión en varias ocasiones, incluso en una ceremonia en Cartagena en octubre de 2019.



La publicación de Carmen Villalobos que confirmaría que terminó con Frederik Oldenburg

El clip, grabado en un camerino durante las grabaciones de la serie 'Sin senos sí hay paraíso' de Telemundo, muestra a Majida Issa modelando mientras aparece un texto que sugiere que ya no es la única soltera. En un momento, Villalobos entra y la abraza, lo que muchos interpretaron como una forma de confirmar su nueva situación sentimental. "Yo creyendo que iba a ser la única soltera en 2026, pero me llegaron refuerzos", se lee en la publicación.



Tras esta publicación, el medio People en Español confirmó que Villalobos y Oldenburg habían decidido separarse después de dos años de relación y que, hasta el momento, "ni Carmen ni Frederik han ofrecido declaraciones al respecto", por lo que se desconoce el motivo de la ruptura. El romance entre la actriz barranquillera y el presentador venezolano se había dado a conocer con varias publicaciones románticas en redes sociales, y en poco tiempo se consolidó como una de las parejas más seguidas.

El único matrimonio formal de Villalobos fue con Sebastián Caicedo, con quien estuvo en una relación de más de 13 años. Sin embargo, el vínculo se caracterizó por varias ceremonias de boda, que los mismos actores describieron como distintas celebraciones para reafirmar su compromiso. La más conocida fue la ceremonia en la playa de Cartagena, realizada el 18 de octubre de 2019, aunque ambos habían señalado que se trató de una de varias celebraciones.

Carmen Villalobos es conocida por su participación en exitosas producciones televisivas, especialmente por su papel en Sin senos sí hay paraíso. Por su parte, Frederik Oldenburg se hizo popular como conductor y presentador, principalmente por su trabajo en Exatlón Estados Unidos, donde se convirtió en una figura reconocida dentro del reality deportivo.

