Murió Alejo Little, reconocido creador de contenido: este fue el último mensaje que dejó en redes

El mundo digital en Colombia se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del creador de contenido conocido como Alejo Little, quién fue popular en redes sociales por compartir reflexiones sobre su vida. El influencer falleció a los 33 años, según informaron personas cercanas y colegas a través de distintas plataformas digitales.



Alejo Little, cuyo nombre real era David Alejandro Peláez Marín, se había consolidado como una figura reconocida en internet gracias a su presencia en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube. En estos espacios publicaba videos de humor, reflexiones personales y relatos de experiencias que marcaron su vida.

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En Instagram reunió 300 mil seguidores, una comunidad que lo acompañaba de manera constante y con la que mantenía una comunicación directa y cercana.

El creador de contenido nació en Medellín y además de su actividad digital se desempeñó como diseñador gráfico y conferencista. A lo largo de su trayectoria compartió detalles de su historia personal y de los desafíos que enfrentó desde la infancia.



Uno de los aspectos más conocidos de su historia era su estatura. Alejo Little medía aproximadamente 90 centímetros, una condición relacionada con displasia ósea, una enfermedad genética que afecta el desarrollo y crecimiento de los huesos.



En varios de sus contenidos también habló abiertamente sobre episodios del conocido bullying que aseguró haber enfrentado durante distintas etapas de su vida.

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Con el paso del tiempo, su contenido fue combinando el humor, padodias y actuación, con historias personales y mensajes dirigidos especialmente a personas que atravesaban situaciones similares.



¿Por qué falleció el influencer?

Durante los últimos meses, el influencer había compartido con su audiencia algunos aspectos relacionados con su estado de salud. En varias transmisiones en vivo se le observó utilizando oxígeno, mientras conversaba con sus seguidores o respondía preguntas.

En esos espacios mencionó que atravesaba un proceso médico, aunque nunca se divulgaron detalles específicos sobre su diagnóstico.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte, lo que ha generado inquietud entre quienes seguían su contenido y acompañaban sus transmisiones.

La noticia de su fallecimiento comenzó a circular en redes sociales a través de mensajes publicados por amigos cercanos, colegas y otros creadores de contenido, quienes expresaron su tristeza por la pérdida.



El último mensaje que dejó en redes sociales

La última publicación de Alejo Little en Instagram fue realizada el 10 de febrero, fecha en la que celebró su cumpleaños número 33. En ese mensaje compartió una reflexión personal sobre el momento que atravesaba.

“Pensé que mi cumpleaños #33 iba a ser distinto pero no… Solo pido a la vida poder volver a ser yo, a volver a encontrarle sentido a mis días y que mi mente esté sanamente para seguir ayudando sin importar de mi soledad porque le agradezco a Dios por mi escasa red de apoyo, la ideal, la que me está salvando”, escribió.

Luego, finalizó su mensaje diciendo: "Feliz Cumpleaños Alejo, te prometo que el próximo será como lo haz soñado y con quienes hoy te están salvando".

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El creador de contenido fue despedido en Medellín, ciudad donde nació y desarrolló gran parte de su trayectoria. Familiares y allegados también publicaron mensajes de despedida.

Una de sus primas escribió: “Te amo y te amaré siempre. Cada logro de mi vida será por y para ti. Siento el vacío más grande de mi vida, te voy a extrañar todos los días y te voy a recordar en cada logro y en cada risa”.

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“Te quiero recordar siempre como la persona más alegre, única y hermosa. Te amo y te amaré por siempre, fuiste mi único primo, mi hermano y mi padrino. No sé cómo seguir sin ti pero lo intentaremos mi angelito. Vuela alto y brilla como sabes hacerlo”, agregó otra familiar con quién según dejó ver en redes sociales siempre mantuvo una relación cercana.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co