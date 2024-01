Carolina Cruz deslumbró con nuevo look y la compararon con Sandra Bullock: "A mí me encantó"

Carolina Cruz, una de las presentadoras más queridas y reconocidas de la televisión colombiana, les contó a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram que decidió probar un nuevo look para empezar el año 2024 "como tiene que ser".



La modelo compartió el proceso de su transformación en una transmisión en vivo junto a su estilista y amigo, Malejo Cangrejo, quien ha sido el responsable de su imagen desde hace algún tiempo. Carolina Cruz se cortó el cabello, se aplicó un tinte de color castaño y se hizo un flequillo.

"Los cambios son renovadores, sobre todo para empezar el año como tiene que ser. Que todo fuera como el pelo que vuelve a crecer. Yo me quería corta el pelo un poquito más, pero me lo voy a dejar crecer un poquito este año y, si me aburro, pues vuelvo y me lo corto, me crece", expresó la presentadora de Día a Día, programa de Caracol Televisión .

"A mí me encantó. Quería verme arregladita y tener un buen corte de pelo así esté con el cabello recogido, porque este es mi modo favorito todo el día", comentó Carolina Cruz, quien agradeció el trabajo de Malejo Cangrejo a través de una fotografía en sus historias de Instagram.

Carolina Cruz compartió fotos con su estilista y su novio - Instagram de Carolina Cruz

La exreina y empresaria vallecaucana también posó muy sonriente en una foto junto a su pareja, el piloto Jamil Farah, algo que robó la atención de sus seguidores. Los comentarios en redes sociales por el corte de cabello de Carolina Cruz no se hicieron esperar.



"Hermoso té quedo el corte mariposa 🦋💕", "Muyyyyy linda, Caro, el cambio estuvo fabuloso 👏👏😍", "Divina 😍😍😍😍", "Muy chévere ese estilista", "Te pareces a Sandra Bullock. ¡Linda!", opinaron sus seguidores.