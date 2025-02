Cine Colombia presenta la nueva modalidad 5 PASS para ver las películas nominadas al Oscar 2025

Cine Colombia ha lanzado nuevamente la experiencia cinematográfica para los amantes del cine con el lanzamiento de su 5 PASS, una modalidad que permite a los espectadores disfrutar de las películas nominadas a los premios Oscar 2025.

Este pase especial, disponible por tiempo limitado, ofrece a los usuarios la posibilidad de ver cinco películas nominadas a los premios más prestigiosos del cine a un precio accesible. Con un costo de COP $65.000, el 5 PASS no solo incluye entradas para las películas, sino también descuentos en la confitería, haciendo de esta una oferta ideal para los amantes del séptimo arte.

El 5 PASS de Cine Colombia no solo es una excelente opción para disfrutar de las películas más aclamadas del año, sino que también es una pieza de colección. Cada pase viene acompañado de afiches y sinopsis de las películas nominadas, así como detalles sobre las nominaciones que han recibido.

La 97ª entrega de los premios Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles. - Fotomontaje Noticias Caracol

Además, el 5 PASS es una excelente oportunidad para aquellos que buscan maximizar su experiencia cinematográfica. Con la posibilidad de redimir los cupones en cualquier multiplex de Cine Colombia a nivel nacional, los usuarios pueden disfrutar de las películas nominadas en la comodidad de su ciudad.



¿Qué es el 5 PASS de Cine Colombia y cómo funciona?

El 5 PASS de Cine Colombia es una modalidad que incluye cinco cupones redimibles por entradas a cualquiera de las películas nominadas a los premios Oscar 2025. Estos cupones pueden ser utilizados en cualquier multiplex de Cine Colombia hasta el 31 de marzo de 2025, lo que brinda a los usuarios una amplia ventana de tiempo para disfrutar de las películas.

Además, el pase incluye cuatro cupones de confitería que ofrecen descuentos en combos especiales y poder elegir la localidad general o preferencial, según la elección del cliente y la disponibilidad de silla en la sala y el multiplex respectivo, según lo comunica los términos y condiciones emitidos por Cine Colombia.

"Esta promoción no es acumulable con otras promociones, ni con los precios especiales de la Tarjeta Cineco ni de la Tarjeta Platino. El Pasaporte no es canjeable por otro tipo de productos y/o servicios, ni por dinero en efectivo. No aplica para contenido alternativo (ópera, ballet, teatro, museos, conciertos u otros contenidos diferentes al cinematográfico)". Lo detalla Cine Colombia en su comunicado.

Beneficios de adquirir el 5 PASS

El principal beneficio del 5 PASS es la posibilidad de ver cinco películas nominadas a los premios Oscar 2025 a un precio reducido. Esto no solo permite a los usuarios ahorrar dinero, sino que también les da la oportunidad de disfrutar de las películas más destacadas del año en la gran pantalla.

Otro beneficio importante es la flexibilidad que ofrece el 5 PASS. Los usuarios pueden redimir sus cupones en cualquier multiplex de Cine Colombia, lo que significa que no están limitados a un solo lugar. Esto es especialmente útil para aquellos que viven en ciudades con múltiples ubicaciones de Cine Colombia, ya que pueden elegir el multiplex que más les convenga.

Películas nominadas a los premios Oscar 2025

Entre las películas nominadas a los premios Oscar 2025 se encuentran títulos destacados como "Emilia Pérez", "The Brutalist", "Dune: Parte Dos", "Cónclave" y "Anora". Estas piezas audiovisuales han sido aclamadas por la crítica y han recibido múltiples nominaciones en diversas categorías, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion. Con el 5 PASS, los usuarios tienen la oportunidad de ver estas películas en la gran pantalla.

¿Cuándo son los premios Oscar 2025 y dónde verlos?

La 97ª entrega de los premios Oscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia será transmitida en vivo para toda Latinoamérica a través del canal TNT y también estará disponible en la plataforma de streaming Max.

¿Dónde ver en Colombia las películas nominadas a los premios Oscar 2025? - AFP

Cómo adquirir el 5 PASS de Cine Colombia

El 5 PASS está disponible para su compra en todos los multiplex de Cine Colombia a nivel nacional. Los interesados pueden adquirir el pase en las taquillas de los cines o a través del sitio web oficial de Cine Colombia.

Es importante tener en cuenta que el 5 PASS es una oferta por tiempo limitado y está sujeto a disponibilidad, por lo que se recomienda adquirirlo lo antes posible para asegurar su lugar en esta experiencia única.