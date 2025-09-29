Colombia entra al ranking mundial de coctelería: tres bares entre los mejores de The World’s 50 Best

Colombia empieza a sacudir la escena internacional de la coctelería. Su presencia en la lista extendida de The World’s 50 Best Bars 2025 confirma que ya no se conforma con ser aprendiz: quiere medirse con los grandes.

Tres espacios nacionales fueron incluidos entre los puestos 51 y 100: La Sala de Laura en Bogotá (puesto 68), Mamba Negra en Medellín (81) y Bar Carmen, también en Medellín (100). Todos ellos se destacan por arriesgar con mezclas insólitas, propuestas creativas y montajes que convierten la experiencia en un espectáculo.



Los bares colombianos que marcan tendencia

La Sala de Laura (Bogotá, puesto 68):

Nació en 2021 junto al restaurante Leo, de Leonor Espinosa, y es dirigido por su hija, Laura Hernández. El bar propone un recorrido líquido por la biodiversidad colombiana, con destilados propios y cocteles que conectan territorio y sabor. El ambiente, íntimo y elegante, se complementa con bebidas como El Frailejón, un cóctel que combina ginebra Hendrick’s, uchuva, lulo de páramo y leche vegetal de canelo.



Mamba Negra (Medellín, puesto 81):

Con terraza y vista privilegiada, este bar combina clásicos internacionales con un sello local. Sus cocteles, que oscilan entre 40.000 y 60.000 pesos, juegan con frescura y amargor. El imperdible de la casa es el Not So Famous, preparado con un licor de hierbas colombiano hecho en casa.



Bar Carmen (Medellín, puesto 100):

Funciona como la barra del restaurante Carmen y también como un laboratorio creativo. Bajo la dirección de Maycoll Tobón, aquí la coctelería se concibe como una extensión de la cocina. Uno de sus cocteles más emblemáticos es el B.C.E., con mezcal, tequila, tamarindo, limón asado, panela y sal de hormigas limonarias.

La lista de 2025 incorporó propuestas de ciudades como Bangkok, Barcelona, Buenos Aires, Florencia, Londres y Nueva Delhi. En América, Estados Unidos sigue dominando con ocho bares, mientras México refuerza su peso con cinco representantes, desde Ciudad de México hasta Tulum.



En Sudamérica, además de Colombia, Brasil celebró con Exímia en São Paulo (61), y Argentina con Victor Audio Bar (87) y Florería Atlántico (90). Europa brilló con 15 espacios, desde clásicos romanos hasta la frescura de Londres y Barcelona. Asia, por su parte, consolidó su papel con bares en Hong Kong, Japón, Corea y Sri Lanka.

La inclusión de tres bares colombianos no es solo un logro simbólico: es una señal de que el país está entrando con fuerza en el radar internacional. Con una coctelería que apuesta por ingredientes locales y narrativas propias, Colombia comienza a figurar junto a ciudades con tradición consolidada.

La expectativa ahora está puesta en el ranking principal, del 1 al 50, que se revelará el próximo 8 de octubre en el canal oficial de 50 Best TV en YouTube. Mientras tanto, La Sala de Laura, Mamba Negra y Bar Carmen ya hicieron historia: pusieron la bandera colombiana en el mapa global de la mixología.

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

NOTICIAS CARACOL