En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
COLOMBIA SUB-20
CHAMPIONS LEAGUE
ENTREVISTA MARLOS MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Colombia entra al ranking mundial de coctelería: tres bares entre los mejores de The World’s 50 Best

Colombia entra al ranking mundial de coctelería: tres bares entre los mejores de The World’s 50 Best

Bogotá y Medellín brillan en el mapa global con propuestas que mezclan biodiversidad, técnica y creatividad líquida.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 29 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Colombia con los mejores bares del mundo
Colombia clasifica como uno de los países con los mejores bares del mundo.
Unsplash.

Publicidad

Publicidad

Publicidad