¿Cómo se lleva Melina Ramírez con Laura Acuña dentro del set de Yo Me Llamo? Esto respondió

Para la edición de este año, el concurso de imitación Yo Me Llamo renovó una parte de su elenco, con la llegada del jurado cubano Rey Ruiz y la presentadora Laura Acuña . La integración de esta última significó un gran cambio para el programa que venía con un dúo de presentadores conformado por hombre y mujer, anteriormente con Melina y Carlos Calero.

En esta ocasión, el dúo de presentadoras conformado por Melina Ramírez y Laura Acuña han demostrado tener una gran relación frente a las cámaras en cada episodio, pero muchos de los televidentes se preguntan si, en realidad, cuando las luces se apagan mantienen esa buena energía entre ellas. Esto teniendo en cuenta que en el programa se han visto también fuertes peleas entre los jurados Amparo Grisales y César Escola .

En medio de una entrevista con Lo más viral, de Noticias Caracol, Melina Ramírez decidió revelar cómo es en realidad su relación con su colega. La presentadora de Yo Me Llamo resaltó que siempre se ha hablado de la mala relación laboral que puede existir entre dos mujeres y resaltó cómo lo vive a diario con su compañera en el set de grabación.

Melina Ramírez habla de Laura Acuña y su relación como compañeras de trabajo

Los periodistas le preguntaron a Melina Ramírez por temas que ella toca constantemente en sus redes sociales como lo son el autoestima y el compañerismo entre mujeres. La presentadora resaltó que "cuando una mujer se encuentra a ella misma y reconoce su poder interior, ningún otro poder la asusta, antes es capaz de trabajar, de ser amiga y apoyarse".

Según la presentadora caleña, ella ha pasado por momentos de inseguridad y comparación con otras mujeres; pero con el paso de los años ha encontrado su propio valor y mirar con admiración, en lugar de envidia, el poder de otras mujeres. "Todas hemos pasado por ese camino, yo he pasado por situaciones durísimas, me ha costado muchísimo y mientras llegué a la plenitud en la que hoy me siento lo viví. Todas hemos pasado por diferentes procesos, cada una a su manera, pero batallar con eso hace que te conviertas en la mujer que eres y cuando llegas a ese punto ves a la otra y eres capaz decir: 'no, no, qué es esta vieja tan espectacular'".

Melina Ramírez entonces mencionó a su compañera Laura Acuña y destacó que su relación está basada en dos importantes palabras: "admiración" y "equipo". "La otra ya no es una competencia, es tu equipo, como Laura lo es conmigo. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de cómo dos mujeres sí puede trabajar, dos mujeres lindas, dos mujeres con estilos diferentes y ha funcionado muy bien porque ninguna de las dos está compitiendo con la otra, somos un equipo y nos ayudamos. De eso se trata".

