Con Blink 182 cerró el FEP 2024, el cual reunió a más de 100 mil personas en el Simón Bolívar

Finalizó el Estéreo Picnic (FEP) 2024. Fueron cuatro días de música alternativa y entretenimiento cultural. El evento se realizó por primera vez en el parque Simón Bolívar de Bogotá y reunió a más de 100 mil personas. El equipo de Páramo presenta trajo a 72 artistas como Sam Smith, SZA y Feid.

Algunas de las bandas que se presentaron fueron Kings Of Leon, Thirty Seconds to Mars y, para el gran cierre, Blink 182, la agrupación estadounidense de pop punk que a muchos les recordó la adolescencia.



La nostalgia y eterna juventud de Blink 182 en el último día del FEP 2024

Tom Delonge, Mark Hoppus y Travis Barker salieron a la tarima y la multitud que colmó el escenario principal del FEP para ver a Blink 182 se desbordó con los primeros acordes de Anthem Part 2.

En hora y media, la banda hizo un repaso por sus grandes éxitos, tanto los clásicos como los nuevos, mientras Delonge hacía sus tradicionales comentarios soeces que llevaron a la risa a la multitud que esperó toda su vida a que la banda estadounidense se presentara en Bogotá.

Delonge incluso bromeó con la altitud de la capital colombiana, ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, y pidió en dos ocasiones que sacaran una pipeta de oxígeno para ayudarlo.

Uno de los momentos más especiales de la velada ocurrió cuando la banda interpretó ‘I miss you’, lo que hizo a una buena parte del público alzar sus teléfonos y cantar, al unísono, con Hoppus y Delonge.

Blink 182, que ya se había ganado al público incluso antes de salir al escenario, cerró su concierto con 'First Date', 'What’s my age again?' y 'All the small things'.

Luego, los artistas abandonaron la tarima pero volvieron para interpretar ‘Damnit’ y ‘One more time’ en medio de los aplausos y los gritos de un público que lo dejó todo en hora y media para conectarse con la banda norteamericana.