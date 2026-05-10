Con emotiva publicación, Maluma anunció que será papá por segunda vez: “Felices los cuatro”

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por segunda vez, en medio de la conmemoración del Día de la Madre, a través de una publicación en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral y ha generado miles de reacciones.



Juan Luis Londoño, compartió una imagen en la que aparece junto a su pareja Susana Gómez y su hija Paris Londoño Gómez, quien tiene actualmente dos años. En la fotografía se observa a la familia en un momento íntimo, donde el cantante junto a su hija besan el abdomen de su pareja, lo que confirma la llegada de un nuevo integrante a la familia.

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La publicación estuvo acompañada de una breve descripción y un corazón azul, detalle que generó especulaciones entre los seguidores sobre el posible sexo del bebé, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente.

El anuncio de Maluma provocó una amplia respuesta en redes sociales. En apenas 43 minutos, la publicación acumuló miles de comentarios, entre ellos mensajes de felicitación y referencias a su canción “Felices los 4”, que fue tendencia entre los usuarios tras conocerse la noticia.



Comentarios como “ahora sí felices los cuatro” y “felicidades” se destacaron entre las respuestas de sus seguidores, quienes celebraron el anuncio del artista paisa. Asimismo, fanáticos de diferentes partes del mundo expresaron mensajes de apoyo y alegría por la nueva etapa familiar del cantante.



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Maluma y su faceta de padre

Desde el nacimiento de Paris, Maluma ha sido abierto en mostrar pequeñas partes de su faceta como padre y hombre de familia, compartiendo en redes sociales algunos momentos importantes de su vida personal junto a su hija y su pareja Susana Gómez. Estas publicaciones han permitido a sus seguidores conocer una etapa más íntima del artista, sin alejarse de la discreción que ha mantenido en varios aspectos de su vida privada.

Recientemente, en marzo, el cantante también compartió parte de la celebración del segundo cumpleaños de Paris, un momento que generó múltiples reacciones entre sus seguidores. En esa ocasión, el artista mostró algunos detalles de la celebración familiar, destacando la importancia de esta etapa en su vida como padre, en medio de su carrera musical internacional. "¡Estos papás te aman y dan la vida por ti!", escribió en la descripción

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Aun así, Maluma ha sido reservado en mostrar muchos detalles de su hija, especialmente su rostro, manteniendo una postura cuidadosa frente a la exposición pública de Paris.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co