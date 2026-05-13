Spotify lanza opción para ver cuál es el artista que usted más ha escuchado: cómo hacerlo

Spotify ha decidido celebrar sus dos décadas de existencia de una manera sin precedentes, apelando a la nostalgia y datos de sus usuarios. La plataforma ha lanzado una experiencia especial denominada "Tus Años en Modo Fiesta" (o "Tu fiesta del año" en algunas regiones), que permite a los melómanos realizar un viaje en el tiempo desde el preciso instante en que crearon su cuenta.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Más allá de su tradicional resumen anual que todos los usuarios esperan siempre en diciembre; en esta ocasión las personas podrán descubrir no sus datos de canciones y artistas más escuchados del momento, sino la primera canción que escucharon en la plataforma y el artista que más han escuchado a lo largo de los años.

Esta nueva función es un Wrapped histórico, se trata de una interfaz interactiva en formato de historias que recopila estadísticas acumuladas durante el tiempo que el usuario ha estado utilizando Spotify. Al acceder, lo primero que el sistema revela es la fecha exacta de registro, marcando el punto de partida de la biografía musical del usuario.



A continuación, la experiencia se vuelve más inmersiva al presentar el total de canciones reproducidas en toda la historia de la cuenta, una cifra que para muchos veteranos de la plataforma puede alcanzar decenas de miles.



¿Cómo descubrir su artista más escuchado en Spotify?

Para descubrir cuál fue el primer tema que escuchó en Spotify, la plataforma propone un pequeño juego de adivinanza entre cuatro opciones posibles y el usuario debe elegir la que crea que es. Tras el desafío, la aplicación revela finalmente la canción con la que inauguró su experiencia con la plataforma.



Inmediatamente después, el Wrapped histórico resuelve una de las dudas más comunes entre los usuarios: ¿quién es el artista que más ha escuchado desde siempre?. Spotify no solo muestra el nombre del intérprete o banda, sino que también desglosa el número total de minutos invertidos en su discografía, permitiendo dimensionar la lealtad hacia ese artista a lo largo de los años.

Publicidad

Acceder a este Wrapped es muy sencillo, simplemente tiene que entrar a la aplicación. Sin embargo, en caso de que no le aparezca al ingresar, puede hacerlo también con estas opciones:



Vía Web: Ingresar a la dirección spotify.com/20 desde el navegador del móvil o computadora. Desde el ordenador el sitio le mostrará un código QR para escanear con su teléfono y abrir la experiencia directamente en la aplicación. Buscador de la App: Dentro de la aplicación móvil de Spotify, puede escribir en la barra de búsqueda términos como “Spotify 20” o “Fiesta del año”.

Luego de haber explorado las historias con estos datos sobre su historia con Spotify, la aplicación le dará la opción de guardar una lista de reproducción personalizada con sus 120 canciones más escuchadas. Además, al final del recorrido, Spotify genera cinco diapositivas diseñadas específicamente para ser compartidas en redes sociales, resumiendo tus hitos históricos.

El lanzamiento de este Wrapped histórico responde a la celebración del 20° aniversario de la compañía. En 2025, la campaña Wrapped alcanzó su mayor éxito histórico con más de 200 millones de usuarios interactuando en las primeras 24 horas y más de 500 millones de compartidos en redes.

Publicidad

Además del factor de celebración, la plataforma utiliza este hito para promocionar otras innovaciones, como su DJ basado en inteligencia artificial —que ahora habla portugués, francés, alemán e italiano— y nuevas tarjetas informativas que detallan los compositores y productores de cada canción.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co