Amaia Montero se pronuncia tras críticas por su voz en conciertos con 'La Oreja de Van Gogh'

El regreso de Amaia Montero a los escenarios con 'La Oreja de Van Gogh' luego de 20 años ha causado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Desafortunadamente, muchas de ellas fueron críticas a la artista española por fanáticos que aseguran que la voz de Montero en sus primeros conciertos no estaba a la altura de lo que esperaban.

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Ante las críticas que ha recibido, la cantante reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje a todos los seguidores de la agrupación que fundó junto a sus compañeros en 1996 y con la que ahora tiene una gira. Esto también para referirse a los rumores que indicaban que estaba "devastada" por los malos comentarios y hasta pensando en abandonar la gira.



¿Qué dijo Amaia Montero sobre las críticas?

En primera medida, Montero desmintió que, como algunos medios aseguraron, la estuviera pasando mal por los comentarios de las personas en redes sociales. Contrario a esto, explicó que su ausencia se debía a que desde que empezó la gira de 'La Oreja de Van Gogh' tenía planeado desconectarse del mundo digital.

"Hace tres semanas ya planeé cómo iban a ser los días después de los conciertos en Bilbao. Y así lo he hecho y cumplido, por eso os escribo hoy. He desconectado y con mucho éxito. Llegué de Bilbao, me dí una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz. Salí al jardín a respirar. Comí y volví a la cama", detalló la cantante.



Amaia Montero aseguró que después de su primer concierto en Bilbao no miró el celular y que, cuando lo revisó casualmente se encontró con "mensajes de cariño, amor y enhorabuenas. Me hizo muchísima ilusión pero seguí con mi plan de descansar".



De esta manera, la cantante demostró que, mientras en medios y redes se hablaba de su presentación con críticas y se pensaba que ella estaba mal, la realidad era que se estaba dedicando a prepararse para los próximos conciertos. Se enteró de la polémica más tarde, cuando un gran amigo la llamó preocupado y le preguntó por los rumores que indicaban que la cantante abandonaría la gira por las críticas.

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"Le respondí muy sorprendida: '¿cómo?. Él volvió a hacer la pregunta y entonces salió de mí una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote. Y cuando ya puede retomar la conversación le respondí con un rotundo NO", aseguró.

La cantante, que en medio de sus primeros conciertos ha revelado la batalla contra la depresión que vivió años atrás alejada de los escenarios, aseguró sentirse orgullosa de su decisión de desconectarse del mundo digital en medio de su gira de regreso con 'La Oreja de Van Gogh'. De la misma forma, indicó que no le tomaron por sorpresa las críticas ni los rumores, situaciones que años atrás llegaron a afectar su estabilidad emocional.

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"Estoy tan orgullosa de 'La Oreja de Van Gogh', tan emocionada de lo que viví en Bilbao con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado que no puedo estar más feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad. Si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible. Hoy sigo mi plan y me voy unos días a uno de mis lugares favoritos del mundo a seguir desconectando", concluyó la artista que próximamente llegará a Madrid con su show.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co