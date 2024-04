¿Cuánto dinero ganó Beba en el Desafío XX? Su equipo tenía más de 80 millones en premios

Valerie de la Cruz Millán, más conocida como Beba, ha sido tema de conversación en las redes sociales y en el Desafío XX incluso después de su salida. La barranquillera fue expulsada de la competencia en el capítulo 20, luego de que incumpliera varias reglas.

Como muchos otros participantes, Beba llegó a la competencia pasando por duras pruebas individuales y en equipo, lo que le permitió conseguir varios millones de pesos. Además, hizo parte del equipo Alpha, el cual ha logrado acumular más de 80 millones de pesos en premios.

¿Beba salió con dinero del Desafío XX?

En el inicio de la competencia, Beba fue una de las participantes que no ganó dinero al quedar en el equipo Omega. Pero su situación cambió cuando la cambiaron al equipo Alpha que a lo largo de las pruebas logró alzarse con varios millones en premios y una parte de ese dinero correspondía a ella.

Aunque varias veces la barranquillera manifestó ser la integrante de la casa morada con menos cantidad de dinero, se desconoce el porcentaje de los 80 millones que le correspondía a ella.

El caso de Beba es particular, pues la joven no salió del Desafío eliminada en una competencia, sino que fue expulsada por incumplir con varias reglas. Los participantes que son expulsados del programa no tienen derecho a llevarse el dinero que han acumulado a lo largo del juego, por lo que Beba salió sin dinero.

Esto lo explicó la misma Valeria de la Cruz en su paso por Día a Día, de Caracol Televisión, luego de su polémica salida del programa. La barranquillera manifestó que nunca se vio a sí misma como ganadora del Desafío XX por lo que tampoco le importaba el dinero que ganaría, "igual no salí con nada porque a los expulsados no nos dan el dinero".

¿Por qué expulsaron a Beba del Desafío?

La barranquillera, en medio de un fuerte enfrentamiento con sus compañeros de equipo, rompió varias de las reglas del programa. En primera medida, Beba se retiró los guantes de boxeo que todos los integrantes debían tener por 24 horas como parte del castigo.

Pero es no fue todo, la barranquillera salió de la carpa que los participantes armaron en Playa Baja y salió de los límites del lugar hasta llegar a la casa morada. Allí decidió tomar unas cobijas, soltarse el chaleco de sentencia y acostarse en la sala de la casa.

Estas acciones, incumpliendo con el castigo y violando los límites territoriales de la competencia resultaron en la expulsión de la participante, quien agradeció la oportunidad de irse de la ciudad de las cajas.