Beba pide perdón a quienes creen que fue arrogante en el Desafío: "Quiero disculparme"

Beba fue expulsada del Desafío XX por haber roto las reglas de un castigo impuesto a su equipo. Tras su polémica salida del programa, la joven artista enfatizó en que debía trabajar mucho en sí misma.

En entrevista conDía a Día, Valerie de la Cruz Millán, mejor conocida en la competencia como Beba, habló sobre las declaraciones que hizo durante la ceremonia donde se anunció que sería expulsada de la competencia.

En ese momento, la barranquillera aseveró sentirse dichosa de haber sido expulsada, lanzando fuertes comentarios en contra de los participantes y la producción del programa. Dichas declaraciones desataron una ola de críticas en su contra, especialmente porque muchos consideraron que había sido arrogante.

"A los fans y seguidores del programa perdón, yo soy responsable de lo que digo más no de lo que malinterpretan, pero aún así sí quiero disculparme por si sonó arrogante de mi parte", expresó la exparticipante, quien aseguró que una de sus metas de este año había sido llevar su vida deportiva a otro nivel.

Así mismo, declaró que ser una persona emocional le jugó en contra, puesto que la experiencia del Desafío es extenuante y hay presión en la competencia.

"El tema de la convivencia es muy crucial", comentó la participante, quien creía que, de irse a un desafío a muerte, se hubiera ido de la competencia.

"Uno no razona. A mí no me importó nada. Pude haber controlado mis emociones", destacó, diciendo que es consciente de que su salud emocional es algo en lo que debe trabajar.

