La actriz Paola Rey confirmó su separación de Juan Carlos Vargas tras casi 20 años de matrimonio

La actriz Paola Rey confirmó su separación de Juan Carlos Vargas tras casi 20 años de matrimonio

Aunque Paola Rey y Juan Carlos Vargas anunciaron su separación, la actriz aclaró que seguirán unidos como padres, priorizando el bienestar y la estabilidad de sus hijos.

Paola Rey
Este 8 de agosto de 2025, la actriz Paola Rey reveló que dio fin a su matrimonio con el también actor Juan Carlos Vargas.
Instagram: @paolareyactriz
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 09, 2025 10:37 a. m.

La actriz Paola Rey, reconocida por sus papeles en Pasión de gavilanes y La mujer en el espejo, anunció su separación del también actor Juan Carlos Vargas, tras más de una década de relación. La pareja, que había compartido casi 20 años juntos, puso fin a su historia sentimental de manera pública a través de sus redes sociales.

La noticia fue revelada a través del perfil de Instagram de la santandereana, de 45 años, quien este viernes 8 de agosto contó que, hace dos años y medio, ella y Juan Carlos Vargas tomaron “de mutuo acuerdo” la decisión de poner fin a su matrimonio.

“Hace dos años y medio, tomamos de mutuo acuerdo la decisión de separarnos como pareja. Desde entonces hemos atravesado un proceso de transformación, guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos”, escribió Paola Rey en la red social.

Además, dejó en claro que, aunque su relación con el padre de sus hijos llegó a su fin, ambos mantienen una buena relación, unidos por un compromiso incondicional con sus hijos. Por ello, expresó: “Aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido – y seguirá siendo – su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad”.

Paola Rey
Comunicado de la separación
Instagram: @paolareyactriz

Asimismo, la actriz señaló que tanto ella como Juan Carlos Vargas sintieron que este era el momento adecuado para compartir públicamente su decisión. Añadió que la separación no implica una ruptura en su rol como padres, ya que para ambos lo más importante es mantener a su familia unida.

“Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas”, comunicó.

Y agregó que: “Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”.

¿Cómo se conocieron Paola Rey y Juan Carlos Vargas?

Paola Rey reveló en una entrevista con La Red cómo fue su primer encuentro con Juan Carlos Vargas. Contó que ocurrió durante las grabaciones de Montecristo, producción de Caracol Televisión estrenada en 2007. Tras varios meses de rodaje, comenzó entre ellos un enamoramiento que, después de una cena romántica, los llevó a iniciar su relación. Después de más de 16 años de matrimonio, la pareja tuvo dos hijos: Oliver y Leo.

