El emotivo mensaje con el que Andrés Parra presentó a su nueva novia: ¿Quién es?

Andrés Parra, uno de los actores más reconocidos y queridos por los colombianos, reveló a través de las redes sociales una noticia que ha dejado sorprendido a su público luego de publicar una fotografía donde aparece junto a su nueva pareja sentimental.

En la imagen, publicada el 9 de agosto de 2025, Parra aparece abrazado a su novia. La fotografía desató de inmediato una ola de reacciones y comentarios en redes sociales en apoyo a la pareja.

El actor conocido por producciones como Pablo Escobar: El patrón del mal y El cartel de los sapos de Caracol Televisión, acompañó la publicación con un emotivo mensaje dedicado a su novia.

“Aquí poco a poco se van caminando los miedos, las prevenciones, el ruido, los dolores profundos, las heridas por sanar, y todo lo que nos queda por perdonar y, sobre todo, por perdonarnos”, y agregó: “Aprender a verte más desde el amor, que desde el miedo es bien poderoso. Te amo”.

Cabe resaltar que, hasta hace algún tiempo, el actor no tenía una relación confirmada y había sido muy abierto al hablar sobre sus preferencias por vínculos no tradicionales, apostando por relaciones más abiertas. Sin embargo, tras su reciente publicación, varios de sus seguidores han reaccionado con una oleada de comentarios, algunos celebrando su nueva etapa sentimental y otros cuestionando el aparente cambio en su postura sobre el amor.



¿Quién es la nueva novia de Andrés Parra?

En su cuenta personal de Instagram, Andrés Parra ha compartido varias publicaciones junto a su nueva novia, Juliana Rivera Gaviria. En las fotografías, la pareja aparece disfrutando de viajes, compartiendo momentos especiales y mostrando gestos de cariño que evidencian la complicidad que existe entre ambos.

Juliana Rivera es relacionista pública, especializada en la organización de eventos sociales y corporativos. Además, es madre de dos hijos. A través de sus redes sociales, ha realizado un par de publicaciones en las que confirma el vínculo amoroso con el actor caleño.

También ha expresado públicamente su afecto hacia Parra mediante mensajes en sus publicaciones. “Te amo Andrés, estar contigo es pura magia. Gracias por creer, por tomarme de tu mano y caminar conmigo este nuevo camino, tan poderoso, tan real y tan nuestro”, se lee en uno de sus comentarios.

Su experiencia personal en una stand-up comedy

Andrés Parra inició una nueva etapa artística al compartir momentos hilarantes de su vida en su show de stand-up comedy titulado ‘Venga que sí es pa’ eso’. El actor asegura que la puesta en escena ofrece una perspectiva cómica sobre la sociedad, abordando con valentía sus miedos y complejos.

Asimismo, afirmó que el espectáculo está concebido para provocar tanto risas como reflexión. A través del humor, busca invitar al autoconocimiento y la introspección, transformando experiencias personales, incluso dolorosas, en potentes fuentes de inspiración.