Premios Macondo 2026: 'Horizonte', 'Un poeta' y 'Adiós al amigo' entre las más nominadas

Este 28 de agosto la Academia Colombiana de Cine presentó los nominados a los XIV Premios Macondo, el máximo reconocimiento de la cinematografía colombiana. A través de estos galardones todo el talento detrás y delante de las cámaras del cine colombiano e iberoamericano es reconocido y exaltado.
Las producciones nominadas fueron seleccionadas entre 77 películas, incluyendo 25 cortometrajes nacionales y 10 producciones iberoamericanas, por su aporte a la cinematografía. Una selección que dejó a 'Horizonte', como la producción que lidera las nominaciones con 12 candidaturas, seguida de 'Un Poeta' y 'Adiós al Amigo', con 11 cada una. También se destacan 'Llueve sobre Babel' con 6, y 'Entre 2 Aguas' con 4 nominaciones.
Esta edición de los Premios Macondo se llevará a cabo el 25 de octubre de 2026 en Cali. La ceremonia, que será transmitida a través de DITU, Caracol Televisión HD2, Caracol Internacional y los ocho canales públicos regionales; contará con la presentación de Juana Acosta y Manolo Cardona, dos reconocidos actores de la cinematografía colombiana, quienes serán los encargados de conducir esta gran celebración.
Ante las afectaciones que el reciente terremoto que se vivió en Colombia dejó en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, el escenario que inicialmente se tenía previsto para la ceremonia, los Premios Macondo 2026 se trasladarán a un nuevo espacio de la ciudad que aún está por definir.
Listado de los nominados a los Premios Macondo 2026
Mejor largometraje de ficción
- Adiós al amigo — La Contrabanda S.A.S.
- Horizonte — Inercia Películas
- Llueve sobre Babel — Gala del Sol Films
- Un poeta — Ocúltimo S.A.S.
Mejor largometraje documental
- Andariega — Briosa Films
- El juego de la vida — Séptima Films S.A.S.
- Mûpã (Madre) — Fahrenheit Films S.A.S.
- Soñé su nombre — Sandelion Productions
Mejor largometraje iberoamericano - Fiacine
- Aún es de noche en Caracas — Venezuela
- Belén — Argentina
- Los domingos — España
- O agente secreto — Brasil
Mejor cortometraje de animación
- Calostro — Diego Felipe Cortés
- Quimera — Sofía Abril Osuna
- Tuktu, padre maíz — Cintadhesiva Comunicaciones
- Una vez en un cuerpo — Pez Dorado Animaciones
Mejor cortometraje de ficción
- Agachar el rostro — Nebula Cine
- Malas posturas — La Misma Gente Films
- Mi amigo, el arquitecto — Mediocielo Cine
- Sukua — La Fortaleza Films
Mejor cortometraje documental
- Mi viche todo el día — Vértigo Cine
- Sombras en la niebla — Magdalena Cine S.A.S.
- Un aparato para detectar fantasmas — Cosmodromo Cine
- Ya se ven los tigres en la lluvia — Contravía Films
Mejor dirección
- César Augusto Acevedo — Horizonte
- Gala del Sol — Llueve sobre Babel
- Iván David Gaona — Adiós al amigo
- Simón Mesa Soto — Un poeta
Mejor guion
- César Augusto Acevedo — Horizonte
- Gala del Sol — Llueve sobre Babel
- Iván David Gaona — Adiós al amigo
- Simón Mesa Soto — Un poeta
Mejor actriz protagónica
- Ana Harlen — Entre 2 aguas
- Flora Martínez — ¡Basta mamá!
- Marcela Benjumea — ¡Basta mamá!
- Rebeca Andrade — Un poeta
Mejor actor protagónico
- Claudio Cataño — Horizonte
- Julián Díaz — Lactar
- Nelson Camayo — Entre 2 aguas
- Ubeimar Ríos — Un poeta
Mejor actriz de reparto
- Allison Correa — Un poeta
- Ángela Cano — Horizonte
- Carmenza Gómez — Un padre muy madre
- María Victoria Hernández — Horizonte
Mejor actor de reparto
- Bernardo García — ¡Basta mamá!
- Cristian Hernández — Adiós al amigo
- Emmanuel Restrepo — Susana y Elvira sin plan B
- Felipe Aguilar — Llueve sobre Babel
Mejor dirección de fotografía
- Juan Carlos Martínez — Golán
- Juan Sarmiento — Un poeta
- Mateo Guzmán — Horizonte
- Sonia Pérez — Susana y Elvira sin plan B
Mejor sonido (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)
- Alex Maury / César Salazar — Golán
- Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela — Adiós al amigo
- Gerry Vásquez / James Parnell / Daniel Prieto / Daniel Vásquez / Sebastián Alzate — Llueve sobre Babel
- Juan Manuel López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez — Andariega
Mejor diseño de vestuario
- Diana Oliva — Adiós al amigo
- Juliana Giraldo / Susana Valencia — Un poeta
- Julián Grijalba — Culebra negra
- Julián Grijalba — Horizonte
Mejor maquillaje
- Diana Parra — Querido trópico
- Lili Bonil — Adiós al amigo
- Lina Cadavid — Horizonte
- Manuela Muñoz — Culebra negra
Mejor diseño de producción
- Daniel Rincón — Querido trópico
- Jaime Luna — Llueve sobre Babel
- Juan David Bernal — Adiós al amigo
- Marcela Gómez — Horizonte
Mejores VFX
- Fabio Andrés Escobar Charry — Brigitte, planeta B
- Iván David Mejía — Adiós al amigo
- Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux — Horizonte
- Víctor Forigua — Querido trópico
Mejor música original
- Daniel Velasco — Entre 2 aguas
- Edson Velandia / Camilo Escobar — Adiós al amigo
- Matti Bye / Johanna Ekholm / Gustav Davidsson / Pelle Westlin — Un poeta
- María Linares — Susana y Elvira sin plan B
Mejor canción original
- Andrés Martínez / María Elena Doering — Lactar
- Edson Velandia — Adiós al amigo
- Manuela E. Aguirre — Entre 2 aguas
- Matti Bye — Un poeta
Mejor montaje
- Carlos Cordero / David Rojas — El juego de la vida
- Isabel Otálvaro — Andariega
- Ricardo Saraiva — Un poeta
- Soledad Salfate / Camila Beltrán — Horizonte
Macondo sostenible
- Adiós al amigo - Mónica Juanita Hernández Duquino (Productora)
- Corozo - Lorena Villanueva (Productora)
- Culebra negra - David Hurts (Productor)
- Entre 2 aguas - Carlos Gabriel Vergara
- M. Golán - Diana Montenegro García (Productora)
- Legal - Jennifer Arenas (Productora)
- Llueve sobre Babel - H.A Hermida (Productora)
- Reflejos - Ivan Acosta / Miguel Urrutia (Productores)
MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co