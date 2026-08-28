Premios Macondo 2026: 'Horizonte', 'Un poeta' y 'Adiós al amigo' entre las más nominadas

Este 28 de agosto la Academia Colombiana de Cine presentó los nominados a los XIV Premios Macondo, el máximo reconocimiento de la cinematografía colombiana. A través de estos galardones todo el talento detrás y delante de las cámaras del cine colombiano e iberoamericano es reconocido y exaltado.

Las producciones nominadas fueron seleccionadas entre 77 películas, incluyendo 25 cortometrajes nacionales y 10 producciones iberoamericanas, por su aporte a la cinematografía. Una selección que dejó a 'Horizonte', como la producción que lidera las nominaciones con 12 candidaturas, seguida de 'Un Poeta' y 'Adiós al Amigo', con 11 cada una. También se destacan 'Llueve sobre Babel' con 6, y 'Entre 2 Aguas' con 4 nominaciones.

Esta edición de los Premios Macondo se llevará a cabo el 25 de octubre de 2026 en Cali. La ceremonia, que será transmitida a través de DITU, Caracol Televisión HD2, Caracol Internacional y los ocho canales públicos regionales; contará con la presentación de Juana Acosta y Manolo Cardona, dos reconocidos actores de la cinematografía colombiana, quienes serán los encargados de conducir esta gran celebración.



Ante las afectaciones que el reciente terremoto que se vivió en Colombia dejó en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, el escenario que inicialmente se tenía previsto para la ceremonia, los Premios Macondo 2026 se trasladarán a un nuevo espacio de la ciudad que aún está por definir.



Listado de los nominados a los Premios Macondo 2026

Mejor largometraje de ficción



Adiós al amigo — La Contrabanda S.A.S.

Horizonte — Inercia Películas

Llueve sobre Babel — Gala del Sol Films

Un poeta — Ocúltimo S.A.S.

Mejor largometraje documental



Andariega — Briosa Films

El juego de la vida — Séptima Films S.A.S.

Mûpã (Madre) — Fahrenheit Films S.A.S.

Soñé su nombre — Sandelion Productions

Mejor largometraje iberoamericano - Fiacine



Aún es de noche en Caracas — Venezuela

Belén — Argentina

Los domingos — España

O agente secreto — Brasil

Mejor cortometraje de animación



Calostro — Diego Felipe Cortés

Quimera — Sofía Abril Osuna

Tuktu, padre maíz — Cintadhesiva Comunicaciones

Una vez en un cuerpo — Pez Dorado Animaciones

Mejor cortometraje de ficción



Agachar el rostro — Nebula Cine

Malas posturas — La Misma Gente Films

Mi amigo, el arquitecto — Mediocielo Cine

Sukua — La Fortaleza Films

Mejor cortometraje documental



Mi viche todo el día — Vértigo Cine

Sombras en la niebla — Magdalena Cine S.A.S.

Un aparato para detectar fantasmas — Cosmodromo Cine

Ya se ven los tigres en la lluvia — Contravía Films

Mejor dirección



César Augusto Acevedo — Horizonte

Gala del Sol — Llueve sobre Babel

Iván David Gaona — Adiós al amigo

Simón Mesa Soto — Un poeta

Mejor guion



César Augusto Acevedo — Horizonte

Gala del Sol — Llueve sobre Babel

Iván David Gaona — Adiós al amigo

Simón Mesa Soto — Un poeta

Mejor actriz protagónica



Ana Harlen — Entre 2 aguas

Flora Martínez — ¡Basta mamá!

Marcela Benjumea — ¡Basta mamá!

Rebeca Andrade — Un poeta

Mejor actor protagónico



Claudio Cataño — Horizonte

Julián Díaz — Lactar

Nelson Camayo — Entre 2 aguas

Ubeimar Ríos — Un poeta

Mejor actriz de reparto



Allison Correa — Un poeta

Ángela Cano — Horizonte

Carmenza Gómez — Un padre muy madre

María Victoria Hernández — Horizonte

Mejor actor de reparto



Bernardo García — ¡Basta mamá!

Cristian Hernández — Adiós al amigo

Emmanuel Restrepo — Susana y Elvira sin plan B

Felipe Aguilar — Llueve sobre Babel

Mejor dirección de fotografía



Juan Carlos Martínez — Golán

Juan Sarmiento — Un poeta

Mateo Guzmán — Horizonte

Sonia Pérez — Susana y Elvira sin plan B

Mejor sonido (Diseño sonoro, Sonido directo, Mezcla de sonido)



Alex Maury / César Salazar — Golán

Daniel Garcés Najar / José Jairo Flórez Flórez / José Valenzuela — Adiós al amigo

Gerry Vásquez / James Parnell / Daniel Prieto / Daniel Vásquez / Sebastián Alzate — Llueve sobre Babel

Juan Manuel López / Daniel Giraldo / Daniel Vásquez — Andariega

Mejor diseño de vestuario



Diana Oliva — Adiós al amigo

Juliana Giraldo / Susana Valencia — Un poeta

Julián Grijalba — Culebra negra

Julián Grijalba — Horizonte

Mejor maquillaje



Diana Parra — Querido trópico

Lili Bonil — Adiós al amigo

Lina Cadavid — Horizonte

Manuela Muñoz — Culebra negra

Mejor diseño de producción



Daniel Rincón — Querido trópico

Jaime Luna — Llueve sobre Babel

Juan David Bernal — Adiós al amigo

Marcela Gómez — Horizonte

Mejores VFX



Fabio Andrés Escobar Charry — Brigitte, planeta B

Iván David Mejía — Adiós al amigo

Juan Manuel Betancourt / Hadi Abou Ghazale / Pascal Giroux — Horizonte

Víctor Forigua — Querido trópico

Mejor música original



Daniel Velasco — Entre 2 aguas

Edson Velandia / Camilo Escobar — Adiós al amigo

Matti Bye / Johanna Ekholm / Gustav Davidsson / Pelle Westlin — Un poeta

María Linares — Susana y Elvira sin plan B

Mejor canción original



Andrés Martínez / María Elena Doering — Lactar

Edson Velandia — Adiós al amigo

Manuela E. Aguirre — Entre 2 aguas

Matti Bye — Un poeta

Mejor montaje



Carlos Cordero / David Rojas — El juego de la vida

Isabel Otálvaro — Andariega

Ricardo Saraiva — Un poeta

Soledad Salfate / Camila Beltrán — Horizonte

Macondo sostenible



Adiós al amigo - Mónica Juanita Hernández Duquino (Productora)

Corozo - Lorena Villanueva (Productora)

Culebra negra - David Hurts (Productor)

Entre 2 aguas - Carlos Gabriel Vergara

M. Golán - Diana Montenegro García (Productora)

Legal - Jennifer Arenas (Productora)

Llueve sobre Babel - H.A Hermida (Productora)

Reflejos - Ivan Acosta / Miguel Urrutia (Productores)

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co