Calvin Harris anuncia regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de las entradas

Los amantes de la música electrónica en Colombia recibieron este 28 de agosto una noticia emocionante para la agenda de conciertos y el entretenimiento en el país. Se trata de la confirmación del regreso del legendario DJ, productor y compositor escocés Calvin Harris a Bogotá para ofrecer su primer concierto en solitario en territorio colombiano.



¿Cuándo y dónde será el concierto de Calvin Harris?

El esperado reencuentro de la estrella internacional con el público colombiano tendrá lugar el próximo 13 de noviembre y el escenario elegido para este show de gran formato es el Coliseo MedPlus, ubicado en la salida por la Calle 80 de Bogotá.

Para calentar los motores en el recinto, la jornada contará con la participación de dos artistas invitados de la escena electrónica contemporánea. Los encargados del show previo a la llegada de Harris al escenario serán Tyson O’Brien, con su propuesta sonora vanguardista del house y el tech house, y Martin Trevy, DJ y productor colombiano reconocido internacionalmente por combinar elementos de melodic techno y dance.



¿Cuáles son los precios de las boletas y localidades?

La boletería estará distribuida en diferentes localidades dentro del recinto (todas para mayores de 18 años). La estructura de tarifas se divide según la etapa de venta y el costo del servicio asignado por la tiquetera:

Platea 2 (+18 años)

Etapa 1: $199.000 + $46.000 (Servicio) = $245.000 Total Etapa 2: $229.000 + $52.000 (Servicio) = $281.000 Total

Sectores 105 - 108 (+18 años)

Etapa 1: $249.000 + $56.000 (Servicio) = $305.000 Total Etapa 2: $269.000 + $60.000 (Servicio) = $329.000 Total

Sectores 100 - 104 (+18 años)

Etapa 1: $299.000 + $66.000 (Servicio) = $365.000 Total Etapa 2: $339.000 + $74.000 (Servicio) = $413.000 Total

Sectores 109 - 112 (+18 años)

Etapa 1: $349.000 + $76.000 (Servicio) = $425.000 Total Etapa 2: $379.000 + $82.000 (Servicio) = $461.000 Total

Platea 1 (+18 años)

Etapa 1: $399.000 + $86.000 (Servicio) = $485.000 Total Etapa 2: $439.000 + $94.000 (Servicio) = $533.000 Total

Sectores 113 - 116 (+18 años)

Etapa 1: $449.000 + $96.000 (Servicio) = $545.000 Total Etapa 2: $469.000 + $100.000 (Servicio) = $569.000 Total

Sectores 117 - 120 (+18 años)

Etapa 1: $499.000 + $106.000 (Servicio) = $605.000 Total Etapa 2: $549.000 + $116.000 (Servicio) = $665.000 Total



La venta de las entradas se llevará a cabo de manera digital a través de la plataforma oficial de Ticketmaster.co, organizada en las siguientes fases:



Preventa exclusiva #ExperienciasAval: Arrancará el lunes 31 de agosto a las 9:00 a. m. y estará disponible hasta el miércoles 2 de septiembre a las 8:59 a. m. (o hasta agotar existencias). Esta fase aplica exclusivamente para tarjetas débito y crédito de los Bancos Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas) y los usuarios de la billetera digital dale!. Venta a Público General: Se habilitará a partir del miércoles 2 de septiembre a las 9:00 a. m. con todos los medios de pago permitidos en la plataforma.

¿Quién es Calvin Harris y cuántas veces se ha presentado en Colombia?

Calvin Harris es considerado uno de los pilares fundamentales de la música electrónica del siglo XXI. El DJ y productor escocés no solo fue una de las figuras centrales de la masificación global del EDM (Electronic Dance Music) en la década de 2010, sino que redefinió el papel del creador de música electrónica al convertir sus composiciones en verdaderos éxitos de la radio pop global.



A lo largo de su prolífica carrera ha firmado himnos inolvidables como 'Feel So Close', 'Summer' y 'Blame'. Además, es el artífice de colaboraciones que se convirtieron en hits universales, tales como 'We Found Love' con Rihanna, 'One Kiss' junto a Dua Lipa, 'Promises' con Sam Smith y la aclamada 'Miracle' junto a Ellie Goulding.

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Hasta la fecha, Calvin Harris solo se ha presentado en Colombia una única vez. Su debut en el país ocurrió en 2015, cuando encabezó el cartel del Festival Estéreo Picnic. En aquel momento, ofreció un set inolvidable ante miles de asistentes. Por ende, esta presentación marca su segunda visita histórica al país y su primer show en solitario en Colombia, brindando a sus fanáticos la oportunidad de presenciar un concierto completamente dedicado a repasar su extenso y exitoso repertorio.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co