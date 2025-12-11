Desafío Siglo XXI: Alpha le dice adiós a la competencia, ¿cómo quedaron organizados los equipos?

Después de la difícil competencia que afrontaron Kevyn, Zambrano y Potro, que dejó como ganador al capitán de la casa Neos, ahora se enfrentaron Myriam, Deisy y Sofía, quienes tuvieron que demostrar su talento en la prueba de capitanas de Desafío Siglo XXI.



En el capítulo anterior, la etapa de tres equipos llegó a su fin con la llegada de la esperada prueba de capitanes, quienes tuvieron que luchar por mantener en alto la bandera y asegurar la permanencia en el juego.

En esta nueva dinámica, las reglas sorprendieron a los participantes, las pruebas se realizarían en parejas, primero los hombres y luego las mujeres, y los resultados no solo determinarían quién ganaba la bandera, sino también el destino de los 450 millones de pesos acumulados durante la competencia.

Si la capitana ganadora pertenece al mismo equipo que el hombre vencedor, ambos se quedan con el dinero; de lo contrario, este regresaría a los dueños originales. Además, el par que gane ambas pruebas podrá decidir qué equipo baja bandera y queda eliminado.



En la prueba masculina, Kevyn, Potro y Zambrano debieron superar un exigente recorrido en el Box Amarillo, cargando baúles, equilibrando fichas sobre plataformas inestables y retrocediendo varios metros mientras sostenían los objetos con cuerdas. A pesar de que Potro estuvo cerca de ganar, Kevyn se impuso, asegurando que el equipo Neos no bajara su bandera y ganando así la ventaja para elegir primero a los integrantes de su equipo.



¿Qué equipo bajó bandera y se despide del Desafío Siglo XXI?

Con la bandera de Neos a salvo, el destino de los otros equipos y de los más de 400 millones de pesos quedó en manos de las capitanas. Las tres competidoras tuvieron que enfrentar los mismos obstáculos que los capitanes y recorrer exactamente la misma pista.



Durante la prueba, Sofía, capitana de Neos, tomó rápidamente la delantera mientras Myriam se mantuvo cerca. Deisy, por su parte, quedó atrapada en la malla de lodo, quedando fuera de la disputa final. Así, Sofía y Myriam protagonizaron una definición angustiante; sin embargo, fue Sofía quien sorprendió a los televidentes y se coronó como la ganadora de este Desafío de Capitanas.

Con su triunfo, el equipo Neos se convirtió en el ganador de los 450 millones de pesos y obtuvo la ventaja de decidir qué casa se mantiene en el juego. Tras la victoria, la capitana del equipo verde expresó lo agradecida que se sentía después del duro ciclo que han enfrentado: “Dios no deja a sus hijos en vergüenza”, dijo entre lágrimas. Luego añadió: “Me siento muy feliz y todo el tiempo iba pensando en mi hija... quiero ser un ejemplo para ella.”

Después de sus palabras, la presentadora Andrea Serna llamó a los capitanes para definir el destino de las casas y del juego. Tras una breve reunión, Kevyn y Sofía tomaron la decisión final, el equipo Alpha debía bajar bandera y despedirse definitivamente de la competencia en esta edición del Desafío Siglo XXI.



¿Cómo quedaron conformados los equipos?

Kevyn, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo y Isa. Equipo Gamma: Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio, Tina y Julio.

