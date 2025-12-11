En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MARÍA CORINA MACHADO
TEMBLOR 10 DE DICIEMBRE
PATRULLERA HUILA
SALARIO MÍNIMO
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Desafío Siglo XXI: Alpha le dice adiós a la competencia, ¿cómo quedaron organizados los equipos?

Desafío Siglo XXI: Alpha le dice adiós a la competencia, ¿cómo quedaron organizados los equipos?

Las capitanas de Alpha, Gamma y Neos compitieron en el box amarillo por los 450 millones de pesos y la oportunidad de mantener en alto la bandera de su equipo. Este es el equipo que perdió.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad