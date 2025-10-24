Juan abandonó el Desafío Siglo XXI por una lesión: su salida conmovió a Katiuska

El episodio 80 del Desafío Siglo XXI, emitido este 24 de octubre de 2025, estuvo marcado por la incertidumbre y la tristeza dentro de la Ciudad de las Cajas. Desde el inicio, el tema central fue la situación médica de Juan, integrante del equipo Gamma, quien se había lesionado uno de sus dedos durante una de las pruebas más recientes en el Box Blanco.

Durante los primeros minutos, el competidor manifestó esperanza de continuar en la competencia, aunque esperaba la confirmación del equipo médico. Sin embargo, el ambiente cambió cuando la presentadora Andrea Serna reunió a los equipos Gamma y Omega para comunicar la decisión oficial: el dictamen médico indicaba que Juan no podía seguir en el reality debido a la gravedad de su lesión.



La conmovedora despedida de Juan en el Desafío Siglo XXI

La noticia tomó por sorpresa a todos: Juan, visiblemente afectado, se agachó y rompió en llanto antes de dirigir unas breves palabras de despedida a sus compañeros. En medio de la emoción, agradeció la oportunidad de haber participado y reconoció que su salida no fue por decisión propia: "Sabía que si me sacaban para revisar la lesión, ya no podría volver. Quería seguir demostrando que, a pesar de las dificultades, podía seguir compitiendo", expresó.

También aprovechó el momento para dedicar unas palabras a Katiuska, capitana de Omega y una de las personas más cercanas a él en el programa: "A Kati le prometí que íbamos a llegar a la final. Ella sabe cuánto la admiro; más que una amiga, es una hermana", dijo antes de despedirse entre lágrimas.



Finalmente, agradeció a su equipo y al público: "Gracias por todo lo que vivimos. Me duele irme así, pero me quedo con la experiencia y el cariño de todos. Tenía la ilusión de llegar a las finales, pero esto también hace parte del juego". Antes de retirarse, Juan dejó un detalle a Katiuska: su gorra, un objeto que definió como "un símbolo de todo lo que soy".



Katiuska reaccionó a la salida de Juan

En el otro lado de la competencia, la noticia también dejó una fuerte impresión. Katiuska, capitana de Omega, no pudo contener el llanto al conocer que Juan debía abandonar el programa. En una llamada con Andrea Serna, expresó su tristeza y su admiración por el deportista: "Para mí, él es el mejor del Desafío. Esta noticia me deja muy triste, pero sé que afuera le esperan muchas oportunidades. Lo quiero mucho y espero que no se deje afectar por esto", dijo con la voz entrecortada.



El reemplazo: Gio regresa al Desafío Siglo XXI

Tras la salida de Juan, la producción del Desafío Siglo XXI anunció el regreso de Gio, quien había sido eliminado previamente en el Cubo de los Eliminados. Su retorno fue confirmado por Andrea Serna, quien le informó que debía incorporarse nuevamente al equipo Gamma, aunque conservando el chaleco de sentencia que correspondía al competidor lesionado.

Gio fue recibido con entusiasmo por sus antiguos compañeros, quienes reconocieron que su regreso representaba una nueva oportunidad para fortalecer al grupo en medio de una etapa decisiva del reality.



En la prueba de Sentencia y Bienestar de esa misma jornada, Gio se unió a Gamma para enfrentarse nuevamente a Omega. Aunque el equipo contrario tomó la delantera, un error en la fase final permitió que Gamma se quedara con la victoria.



¿Cómo ocurrió la lesión de Juan?

En una entrevista posterior al programa, Juan relató detalles sobre su lesión y aclaró que el problema en su dedo venía desde hace varias pruebas. Según explicó, la dolencia se originó tiempo atrás, pero siempre logró continuar en las pistas pese al dolor: "Desde la primera vez que me lesioné, seguí compitiendo. El dedo se me salía en algunos obstáculos y yo mismo lo acomodaba. No quería decirle a nadie porque no quería detenerme", explicó.

El deportista señaló que intentó manejar la molestia con vendas y cuidados básicos, pero en el Box Blanco la situación se agravó. En medio del recorrido, pidió autorización al juez para ser revisado por el personal médico, y tras la valoración se confirmó la luxación que finalmente lo dejó fuera de la competencia. "No fue decisión mía irme, pero entiendo que fue lo mejor. Prefiero salir con la frente en alto, sabiendo que lo di todo", añadió.

La salida de Juan dejó un vacío notable en Gamma, donde era considerado uno de los competidores más constantes. Sus compañeros reconocieron su disciplina y su actitud dentro de las pruebas. Mientras tanto, en Omega, la noticia también generó un ambiente de reflexión y tristeza, especialmente para Katiuska, quien había compartido momentos significativos con él desde el inicio del programa.

Al mismo tiempo, otros participantes enfrentaron sus propios desafíos. Rosa, integrante de Omega, protagonizó un momento de tensión durante la prueba del Box Azul, cuando un error en la etapa final retrasó a su equipo. La situación la llevó al llanto y a considerar, por momentos, la posibilidad de abandonar la competencia.

