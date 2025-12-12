Reconocido cantante sufrió infarto en pleno concierto y fue hospitalizado de emergencia

Joaquín Levinton, cantante y líder de la reconocida banda argentina Turf, vivió una de sus noches más difíciles este viernes en Palermo, Buenos Aires. Durante una presentación en un bar, el músico comenzó a sentir un fuerte malestar en el pecho. De inmediato, el personal y otros integrantes de la banda solicitaron la presencia del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), que llegó en cuestión de minutos y lo trasladó con urgencia al Hospital Fernández.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

En declaraciones recogidas por medios locales y confirmadas por el titular del SAME, Alberto Crescenti, el episodio fue catalogado inicialmente como una “descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración”, que saltó las alarmas entre el equipo de emergencia. Levinton presentaba dolor intenso en el pecho, lo que llevó al SAME a activar rápidamente protocolos para descartar un infarto, y procedieron sin dilación a su traslado.



Ya en el Hospital Fernández, los médicos le realizaron un complejo chequeo cardiovascular. El diagnóstico confirmó un infarto agudo de miocardio. Según el comunicado oficial de la banda, los doctores determinaron que era necesario colocarle un stent para restablecer el flujo sanguíneo. El procedimiento, exitoso, colocó a Levinton en una situación de estabilidad y fuera de peligro inmediata.



"Joaquín Levington"



Porque el cantante de Turf sufrió un Infarto agudo de miocardio durante un show en un bar de Palermo: está internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández. pic.twitter.com/PgWwegRhEt — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 12, 2025

Publicidad

¿Cómo está Joaquín Levinton?

Se informó que el músico permanece bajo observación en la unidad de terapia intensiva. Los médicos realizaron un conjunto de estudios adicionales para evaluar el alcance del daño al miocardio y planificar los siguientes pasos en su recuperación. Aunque en algunos informes se mencionó que su estado es estable, no se descarta que continúe en una habitación de cuidados intensivos hasta que su evolución sea definitiva.

Desde Turf emitieron un mensaje de agradecimiento a los fans y colegas que expresaron su apoyo inmediatamente después del incidente. En el texto compartido por la banda tras lo ocurrido, mencionaron que el procedimiento había tenido éxito y recalcaron que Joaquín estaba recibiendo la mejor atención médica.

Publicidad

Joaquín Levinton, de 50 años, ha sido figura clave en Turf desde hace más de dos décadas, con éxitos como “Cruzando el río” y “Loco un poco”. Hasta el momento del incidente, poco antes de la medianoche, el músico había compartido una historia en Instagram con optimismo: “Se vienen cositas”. El repentino giro en su salud dejó en evidencia la naturaleza inesperada de los episodios cardíacos.

El SAME señaló que el paciente presentaba baja presión arterial y sudoración constante, señales que suelen asociarse a un cuadro cardíaco agudo. La pronta atención médica, incluyendo la aplicación de soporte vital avanzado en el lugar y el traslado inmediato, habría sido decisiva para evitar complicaciones mayores.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL