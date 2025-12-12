En vivo
Reconocido cantante sufrió infarto en pleno concierto y fue hospitalizado de emergencia

Durante una presentación en un bar, el artista comenzó a sentir un fuerte malestar en el pecho. El diagnóstico confirmó un infarto agudo de miocardio. Esto se sabe de su estado de salud.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de dic, 2025
Cantante Joaquín Levington sufrió infarto en pleno concierto y fue hospitalizado
Cantante Joaquín Levington sufrió infarto en pleno concierto y fue hospitalizado -
X - Instagram: @joaquinlevinton

