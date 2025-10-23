En vivo
Noticias Caracol
ENTRETENIMIENTO

Preocupación en el Desafío Siglo XXI por el estado de Juan: ¿seguirá en competencia?

Una vez más Juan se lesionó el dedo en una prueba de aire y en esta ocasión tuvo que recibir atención médica.

Por: María Paula González
Actualizado: 23 de oct, 2025
