Preocupación en el Desafío Siglo XXI por el estado de Juan: ¿seguirá en competencia?

En el Desafío Siglo XXI siempre hay algo que los participantes temen más que la llegada del chaleco o tener que ir a Playa Baja: una lesión. En medio de las competencias ninguno está exento de lastimarse y cuando estas ocurren no solo pueden afectar su desempeño en las pruebas, sino incluso llevarlos a abandonar el juego por decisión médica.

A lo largo de la historia del reality y en esta temporada ya se ha visto cómo algunos participantes salen del juego no por ser eliminados, sino por recomendación médica. En esta ocasión los integrantes de Gamma temen que Juan, uno de los participantes más fuertes de la temporada, tenga que irse de la competencia.



¿Qué le pasó a Juan?

El competidor ya tenía un antecedente de lesión en el Box Blanco de ciclos atrás. En medio del desarrollo de la prueba, a Juan un dedo de la mano se le quebró muy cerca del final de la pista. Aunque pidió ayuda al juez, este le explicó que solo podrían ayudarlo si se bajaba, lo que implicaba perder la prueba. En ese momento, el desafiante decidió acomodarse el dedo solo y terminar la pista.

En el capítulo 79, el participante tuvo que ir nuevamente al Box Blanco y por segunda ocasión el dedo se le zafó. La escena se repitió, el juez le indicó que para recibir atención debía rendirse y tenía en sus manos la victoria de su equipo, lo que definía si irían o no a Playa Baja. Por esto Juan nuevamente se acomodó el dedo y quiso seguir realizando la pista, pero en esta ocasión no lo logró y se cayó.



"Juan, si quiere que lo revise el médico, esta es su oportunidad", le dijo el juez al participante. Omega entonces ganó la prueba y el participante de Gamma pudo ser atendido de manera preliminar.

Sin embargo, al final de la prueba, Andrea Serna le manifestó a los participantes que debido a la lesión, Juan debía salir de la ciudadela y recibir atención médica. Esto dejó preocupados a sus compañeros, quienes se fueron a Playa Baja, mientras que en la casa Omega la capitana Katiuska quedó bastante afectada, ya que ella y Juan son grandes amigos.



El día terminó y Juan no regresó a la ciudadela, lo que preocupó aún más a Katiuska, quien se puso a llorar al pensar en la situación de su amigo. "Uno puede tener muchos planes, pero los planes de Dios son más grandes. Si quieres hacemos un rosario por él", le dijo Rosa a la capitana de Omega para que no llorara más.



¿Qué pasa si Juan tiene que abandonar la competencia?

Como en todos los casos, si un participante tiene que abandonar la competencia sin ser eliminado en el Desafío a Muerte, lo que sucede es que el eliminado inmediatamente anterior tiene la oportunidad de regresar al juego. En ese caso, quien espera por esa posible segunda oportunidad en el cubo de los eliminados es: Gio.

Ahora se está a la espera de saber qué dicen los médicos sobre la lesión de Juan, aunque varios señalan que lo más probable es que el participante no pueda continuar en el juego.

