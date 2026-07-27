Documental sobre reencuentro de Oasis se estrena en Festival de cine de Venecia: ¿cuándo en cines?

Liam y Noel Gallagher hicieron historia con Oasis, una que ni sus conflictos ni su separación logró romper, pero ahora impactaron una vez más al mundo al cumplir un sueño a sus fanáticos que por años pareció imposible: verlos juntos en el escenario. A la hazaña de reunir a los hermanos en una gira de conciertos se suma el lanzamiento de 'Oasis: Don't Look Back in Anger', el documental que muestra el detrás de escena de esa reunión.

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La película original de Hulu, producida por Magna Studios y Sony Music Vision, creada por el guionista, productor y director Steven Knight y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, ha sido estrenada a nivel mundial en medio del Festival Internacional de Cine de Venecia y genera emoción mundial ante su próximo estreno en cines.



Lo que se sabe sobre el documental de Oasis

'Oasis: Don't Look Back in Anger' es la respuesta más esperada a las palabras con las que el mismo Liam Gallagher negó en 2024 la posibilidad de un nuevo documental sobre la banda. "Ya se ha dicho suficiente sobre esta banda, es hora de empezar con el Rocking and Rolling y no con el parloteo y las peleas", escribió el británico en su cuenta de X ese año, pero ahora hay expectativa mundial por el estreno del documental que narra cómo fue el regreso de la banda a los escenarios.

El 'Oasis Live '25' fue uno de los regresos del mundo del rock más esperados de los últimos tiempos. A lo largo de la película se retrata cómo fue la experiencia de ver a Liam y Noel Gallagher reunidos en el escenario para los fans, para sus equipos de trabajo y para la misma banda con acceso a los ensayos, al backstage y al escenario, así como las primeras entrevistas conjuntas de los hermanos en más de 25 años.



"Sinceramente, no puedo esperar a que el mundo vea esta película", expresó el director Steven Knight en un comunicado y agregó que "creo que captura el espíritu y la emoción de un momento cultural global y hace justicia al ingenio y la genialidad de dos personas excepcionales. Quería contar la historia de los hermanos y de la banda, pero con la misma importancia, la historia de los fans cuyas vidas han sido tocadas y, a veces, cambiadas para siempre por la música. Es también la historia de cómo la música y la composición pueden unir generaciones, culturas y países y, en una época de rencor y división, darnos a todos una razón para tener esperanza".



El primer tráiler de 'Oasis: Don't Look Back in Anger' revelado por Disney emocionó al público con un vistazo a la sala de ensayo de los hermanos Gallagher y, a su vez, a las declaraciones que dieron ellos en medio de la preparación de su gira de regreso. "No me veo en el escenario con Liam, no lo veo", decía Noel, mientras que su hermano se refirió a la separación de Oasis: "La forma en que terminó… inaceptable".

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¿Cuándo se estrenará el documental de Oasis en cines?

El documental con material inédito del regreso de Oasis a los escenarios después de 15 años se estrenó oficialmente en medio de la edición 83 del Festival Internacional de Cine de Venecia, pero se tiene programado que llegará a cines y salas IMAX de Latinoamérica el 11 de septiembre de este año. Tras su paso por la pantalla grande 'Oasis: Don't Look Back in Anger' se transmitirá en Disney+ y Hulu.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co