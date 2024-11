¿El Desafío está arreglado? Sebastián Martino, el juez del reality, responde con la verdad

A lo largo de 20 años, el Desafío ha sido uno de los formatos de concurso más querido por los colombianos. Sin embargo, esto no lo ha salvado de los rumores y teorías conspirativas sobre lo que sucede en la competencia.

Una de las más populares y polémicas teorías sobre el reality de Caracol Televisión es que "está arreglado" y que la producción se encarga de fabricar no solo las pruebas, también su resultado para llevar a su elegido a ser el ganador. Este año fue Kevyn Rúa .

Al respecto, Sebastián Martino, el famoso juez del Desafío, reveló qué pasa realmente detrás de la producción. Previo a la gran final del reality, el argentino señaló que para él es un halago que las personas realmente crean que ellos son capaces de fabricar los resultados.

Sebastián Martino, juez del Desafío, revela la verdad del programa

El juez del Desafío reveló que cuando se hacen las convocatorias para el reality, a quienes logran pasar el filtro se les lee punto por punto el reglamento del Desafío y se les aclara que esto no es nada fácil.

"Acá juega mucho la parte emocional, la fortaleza mental, entonces creo que es es un concepto mucho más amplio y no solo se refiere a los músculos sino a ser fuerte, afrontar, convivir, tener cierta estrategia, hay muchos factores que determinan que vos sos fuerte. Siempre va a ganar una persona fuerte porque esto no es fácil, es lo primero que le decimos", aseguró.

Sebastián aclaró que, por supuesto, ellos están encargados de crear cada una de las pruebas que enfrentan los desafiantes y disfrutan de hacerlas cada vez más complicadas para ellos. Sin embargo, esto no quiere decir que fabriquen los resultados.

"Si eso fuera así, nosotros seríamos unos genios", reconoció el argentino. Para el juez "poder ser esa mente macabra detrás de todo, mover los hilos, nos creen más inteligentes de lo que somos. El éxito del Desafío es que todo siempre funciona" y agregó que "justamente, las cosas funcionan tan bien porque nosotros no queremos encausarlo, ahí está el error, al forzarlo".

Martino, quien también pasó por un Desafío como concursante, detalló que "hay una falsa premisa de que los reality viven del conflicto. Nosotros no vivimos del conflicto, todo lo contrario, hacemos todo lo posible para que no haya conflicto, si hay conflicto pues obviamente es parte de las historias y se cuentan".

El juez agregó que sobre el reality "se la pasan diciendo mentiras", pero recalcó que "veinte años, si esto tuviera algo turbio ya hubiera salido a la luz, hacer las cosas honestamente a lo largo del tiempo hacen que nadie pueda venir a decir nada, esto es 100% honesto. En secreto, no somos tan pilos como creen, que somos unos genios de la televisión".

El juez del Desafío no habla con los participantes

Para asegurarse de que todo sea justo y legal para los participantes, Sebastián Martino aseguró que, a lo largo de la competencia, los desafiantes solo interactúan entre ellos y con las presentadoras cuando así se necesita.

"Yo no los saludo, si me los cruzo miro para otro lado, evito todo tipo de contacto, porque hay que ser justos. Si yo devuelvo el saludo y el otro no, va a decir: 'claro, él es el favorito'. En la producción nadie los saluda, ellos se mueven y nosotros somos un ejército de zombies que va hacia otro lado, eso genera aislamiento, porque los protagonistas son ellos, nosotros no", recalcó.