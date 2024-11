Kevyn reaccionó a las cirugías de Natalia después del Desafío XX: "Le quedaron bien"

Aunque la relación entre Kevyn y Natalia, participantes del Desafío XX , terminó dentro del programa, en redes sociales los internautas no dejan de relacionarlos y preguntarle al uno por el otro. Recientemente le pidieron al ganador una opinión sobre las cirugías estéticas que se hizo su ex.

Ellos y otros desafiantes que pasaron por la competencia se han convertido en personalidades públicas, ganando seguidores y exposición, consecuencia de ello también son las críticas, rumores y preguntas incómodas que algunos deciden responder.

Kevyn habla de las cirugías de Natalia

Como lo ha mostrado en sus redes sociales, Natalia decidió someterse a varias cirugías estéticas luego de su paso por el programa. El tema que le ha generado críticas y apoyo llegó hasta los perfiles de Kevyn, en donde le preguntaron al respecto.

Kevyn realizó una transmisión en vivo en TikTok acompañado de Marlon, otro participante del reality que fue expulsado y con el que construyó una gran amistad. Ambos desafiantes decidieron responder preguntas de sus seguidores y una de ellas fue: "¿Qué les parecieron las cirugías de Natalia?".

Los exparticipantes del Desafío XX tuvieron un corto y polémico romance - Fotos: @kevynrua75 / @nataliarinconfit

El ganador del reality reaccionó sorprendido a la pregunta y señaló que "les voy a responder con la verdad, no sé qué se hizo". Entonces Marlon tomó la palabra y procedió a explicarle a Kevyn que, luego del final de la competencia, Natalia decidió pasar por el quirófano y realizarse varios procedimientos estéticos en su nariz y senos.

Sorprendido con la noticia, evidenciando que no estaba enterado de lo que sucedía con Natalia, mujer con la que engañó a su expareja en medio del programa. "No he tenido la oportunidad de entrar a su perfil o mirar ahí en redes, pero imagino que le quedaron bien. Les soy sincero, no tenía idea, yo estoy en lo mío y ya", concluyó.

¿Cómo quedó Natalia tras sus cirugías?

A través de sus redes sociales, Natalia también compartió un video junto a su cirujano en el que mostró los resultados de sus cirugías luego de 15 días de paso por el quirófano.

La desafiante decidió realizarse una liposucción, cambiar sus prótesis mamarias y hacerse una rinoplastia. En el video mostraron los resultados preliminares de las dos primeras cirugías.

El cirujano mostró el antes y el después de la cirugía, señalando que "Natalia, aunque es una mujer muy bella, subió de peso por temas hormonales y de estrés, tenía unos implantes mamarios que se habían caído, se habían lateralizado".

Por su parte, Natalia expresó en el video que "me he sentido superbién, la verdad demasiado bien, la gente ha visto cómo ha sido mi recuperación, estoy impactada del proceso que he tenido en toda la cirugía, desde la consulta hasta este momento ha sido espectacular, el doctor me dice que falta todavía mucho por desinflamar, pero yo me siento espectacular".