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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / El hombre que conquistó a Mariana Gómez, actriz de La Reina del Flow, y será padre de su bebé

El hombre que conquistó a Mariana Gómez, actriz de La Reina del Flow, y será padre de su bebé

“El Fisgón”, de La Red, captó el momento en que Mariana Gómez compartió su felicidad junto a Rodrigo, el hombre que la conquistó.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 24 de mar, 2026
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El hombre que conquistó a Mariana Gómez, actriz de La Reina del Flow, y será padre de su bebé
El hombre que conquistó a Mariana Gómez -
Instagram: @marianagomez

La actriz Mariana Gómez, reconocida por su papel de Irma 'El Huracán' en la serie de La Reina del Flow, volvió a estar en el centro de la conversación pública tras confirmar su embarazo, una noticia que no solo despertó felicitaciones entre sus seguidores, sino también múltiples interrogantes sobre su vida personal. En particular, llamó la atención que, hasta ese momento, muchos desconocían que la artista tuviera una relación sentimental.

A través de sus redes sociales, la actriz Mariana Gómez dio a conocer su embarazo con un mensaje cargado de emoción y gratitud. “El amor es milagroso… Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé… Gracias Dios”, escribió, acompañando la publicación con imágenes que reflejan el momento personal que atraviesa y que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores.

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El anuncio, realizado el pasado 19 de marzo a través de sus redes sociales, tomó por sorpresa a buena parte de su audiencia. Y es que, más allá de su trayectoria en producciones como Arelys Henao y Loquito Por Ti, ha mantenido un perfil reservado frente a su vida privada. Por eso, el embarazo no solo fue motivo de alegría, sino también de curiosidad entre quienes siguen de cerca su carrera.

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En medio de ese interés, comenzó a tomar fuerza la pregunta sobre la identidad del padre del bebé. La respuesta se conoció recientemente durante una función en el Teatro Casa E Borrero, donde la actriz hacía parte del elenco de la obra Las Bartender. Allí, en lo que sería una de sus últimas presentaciones antes de apartarse temporalmente de los escenarios, Gómez compartió con el público la noticia de esta nueva etapa de su vida.

¿Quién es la pareja de Mariana Gómez y el papá de su hijo?

Fue en ese contexto donde se reveló la identidad de su pareja. Según se evidenció durante la función, la actriz estuvo acompañada por su pareja y el padre del bebé.

De acuerdo con lo evidenciado en ese momento, y tal como lo registró “El Fisgón”, sección del programa de La Red de Caracol Televisión, la actriz fue captada mientras emotivamente se acercó al hombre y le dio un beso.

Se trata de Rodrigo Trujillo, un profesional del sector audiovisual que, aunque mantiene un perfil más discreto que la actriz, cuenta con trayectoria en la industria. Según se ha conocido, ha trabajado en diferentes producciones, desempeñándose en roles como asistente de dirección, director de casting y productor, incluso en proyectos vinculados a importantes compañías del país.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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