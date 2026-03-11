Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana luego de 20 años: primer vistazo del especial

Miley Cyrus aparece caracterizada nuevamente como Hannah Montana en el primer avance del especial por el 20 aniversario de la serie homónima de Disney que la catapultó a la fama y marcó a toda una generación de espectadores.
"Ya me estoy poniendo emocional", dice Cyrus en la primera escena del adelanto de Hannah Montana 20th Anniversary Special, que llegará a la plataforma de Disney+ el 24 de marzo, exactamente dos décadas después del debut del programa en Disney Channel.
Primer adelanto del especial de Hannah Montana
En el avance se observa a la cantante de Flowers regresar a uno de los lugares más emblemáticos de la serie: el set de grabación que recrea la casa de Miley Stewart, la adolescente que intenta llevar una vida normal mientras mantiene en secreto su identidad como la famosa estrella del pop Hannah Montana. Al entrar al set, Cyrus recorre el espacio con nostalgia, recordando los momentos que vivió allí durante los años en los que protagonizó la exitosa producción juvenil.
El especial también mostrará a la artista compartiendo momentos con su padre tanto en la ficción como en la vida real, el músico de country Billy Ray Cyrus, quien interpretó al padre de Miley en la serie. Su participación resulta especialmente significativa, ya que ambos han retomado su relación tras un período de distanciamiento familiar que surgió luego del divorcio entre Billy Ray y Tish Cyrus, madre de la cantante.
Además de los reencuentros, el programa incluirá material nunca antes visto de la producción original, recreaciones del set de la serie, y la revisión de algunos de los momentos más recordados por los fanáticos, como presentaciones musicales y escenas que se convirtieron en parte de la cultura pop de los años 2000. Otra de las novedades es que el programa se filmará con público en vivo en un estudio, lo que permitirá capturar la reacción de los fanáticos mientras se revive la historia del icónico personaje.
El especial también contará con música característica de la serie, que ayudó a consolidar la carrera musical de Cyrus desde temprana edad. Canciones como "The Best of Both Worlds", "Nobody's Perfect", "He Could Be the One", "Ordinary Girl" y "The Climb" interpretadas por Hannah Montana se convirtieron en éxitos entre el público juvenil y contribuyeron al fenómeno global que fue la serie durante su emisión.
Durante el especial, Cyrus será entrevistada por Alex Cooper, conductora del popular podcast Call Her Daddy, quien aparece brevemente en el adelanto publicado este martes.
La conversación promete ofrecer una mirada íntima al proceso creativo detrás de Hannah Montana y al impacto que el personaje tuvo en la carrera de Cyrus y en millones de seguidores alrededor del mundo. A través de recuerdos personales, imágenes de archivo inéditas y testimonios, el especial buscará celebrar el legado de la serie que se emitió originalmente entre marzo de 2006 y enero de 2011, y que sigue siendo uno de los programas más emblemáticos de Disney Channel.
