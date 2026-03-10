Actrices colombianas denuncian retrasos en pagos por obras de teatro: Ministerio de Cultura responde

Algunas actrices colombianas han denunciado públicamente que no han recibido algunos de los pagos correspondientes a sus trabajos en diferentes obras de teatro. Tras conocer sus quejas, el Gobierno Nacional les respondió a través del Ministerio de Cultura, entidad que realizará una inspección laboral para determinar cuáles son las irregularidades.

El pago de honorarios para artistas y actores ha sido un tema de conversación a nivel mundial. Esta vez las caras visibles que colocaron el tema en la mesa ante el Ministerio de Cultura de Colombia fueron las actrices Nina Caicedo y Marcela Gallego, quienes señalaron que a pesar de haber cumplido con sus horarios y funciones en unas obras de teatro, no han recibido sus pagos completos.



¿Qué es lo que denuncian las actrices?

En diálogo con Show Caracol, la actriz Nina Caidedo señaló que no le pagan desde octubre de 2025 sus honorarios por la temporada teatral ya finalizada de 'La peor cantante'. Caicedo detalló que lo que la motivó a hacer público su caso es que conoció la denuncia de una colega.

"Vi que otra persona se atrevió a denunciar, cuando yo vi que esta actriz estaba denunciando yo dije: 'Dios mío, exactamente lo que ella está diciendo es lo que me está pasando a mí. Yo también quiero hacerlo público'".



A quien Nina Caicedo se refiere es precisamente a su colega Marcela Gallego, quien a través de redes sociales había manifestado su inconformismo con la falta de pagos tras terminar su temporada teatral con la obra 'Las novias de Travolta'. "El salario no se mendiga. Entonces vámonos ya a que esto funcione por las vías que tenga que funcionar porque es una falta de respeto. Entonces todo esto y el tipo me manda una diatriba de Aristóteles sobre la amistad. Eso sí no".



Caicedo, por su parte, recalcó que cuando se está trabajando en una temporada teatral, a los actores se les informa sobre las posibles sanciones a las que se enfrentan en caso de no cumplir con su trabajo. "¿Qué pasa con estas situaciones, cuando son ellos los que incumplen, los productores y las compañías de teatro? ¿Qué pasa con nosotros?".



¿Qué dijo el Ministerio de Cultura al respecto?

Las quejas de las actrices y otros colegas con una situación similar llevó al Ministerio de Cultura a citar una mesa de diálogo con diferentes representantes del sector, en compañía del Ministerio de Trabajo para analizar esa situación.

"Decidimos que a partir de esta denuncia, que no es la única, vamos a empezar con la reglamentación del artículo 41, la puesta en marcha del artículo 41 de la reforma laboral, el cuan contempla de manera explícita, la formalización del arte y la cultura", señaló la ministra Yannai Kadamani a Show Caracol.

El proceso está iniciando y se espera que en los próximos días se reúna nuevamente la mesa de diálogo para iniciar la inspección y verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales. La ministra Kadamani aclaró que "no vamos a realizar solo inspecciones con teatros, esto debe quedar muy claro porque los teatros también hacen un esfuerzo enorme por poder consolidarse y generar un ecosistema sostenible que le permita a los artistas tener un ingreso laboral. Entonces hay que tener cuidado en cómo nos asociamos con los teatros emergentes y qué tipo de iniciativas o rutas de trabajo encontramos para generar esos pagos directamente".

Nina Caicedo resaltó que todavía quedan temas pendientes por abordar para asegurar el trabajo y honorarios de los artistas en el país, especialmente de los actores. "Así como hay muchas reglas para garantizar que se cumplan otro tipo de trabajos, eso es lo que pedimos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros para protegernos? Eso queremos saber porque los actores también somos empleados".

