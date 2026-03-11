Las enfermedades que apagaron la vida de Yeimy Montoya, La Reina del Flow, en la tercera temporada

En la noche del 10 de marzo, los fanáticos de La Reina del Flow vieron uno de los capítulos más tristes de toda la historia que han seguido por años: la protagonista murió. Después de una tercera temporada en la que Yeimy Montoya se enfrentaba a nuevos y viejos enemigos a los que logró vencer, fue su salud la que la venció a ella.



¿De qué murió La Reina del Flow?

En el capítulo 41 de la tercera temporada de La Reina del Flow, Yeimy Montoya vive un día soñado con los seres más importantes para ella: Charly Flow, sus hijos Alma y Erick, y su suegra Ligia. Anticipando que su salud está cada vez más afectada, la mujer se despide de todos, deja encargados sus hijos a su suegra y da discursos de amor y perdón para todos.

Según lo que se ha mostrado en la historia, Yeimy está afectada por dos graves enfermedades que, debido a su tiempo perdida en la selva y en cautiverio, avanzaron hasta un punto fatal. Se trata del mal de Chagas y la enfermedad lupus.



¿Qué es el mal de Chagas?

Según el portal MedlinePlus, la enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una infección causada por un parásito que puede causar problemas serios al corazón y estómago. Su causa principalmente es la picadura de algún insecto y es muy común en áreas rurales de Latinoamérica.

La Organización Mundial de Salud indica que se puede curar si se trata a tiempo, pero que resulta ser crónica cuando se deja avanzar, pues causa alteraciones cardíacas, digestivas y hasta neurológicas. Así las cosas, los meses que la protagonista pasó en la selva y luego secuestrada por Mike Rivera, convirtieron esta enfermedad en algo mucho más grave.



¿Qué es lupus?

Sumado a lo anterior, cuando La Reina del Flow regresa con sus seres queridos, muchos de ellos notan preocupados que su salud está afectada, pero en principio creen que se debe a todo lo que vivió y que pasará un tiempo para que se recupere. Pero cuando va al médico tras descompensarse en un concierto, el médico le diagnostica lupus.



El lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar muchas partes del cuerpo y que ocurre cuando el sistema inmunitario, que normalmente ayuda a proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades, ataca sus propios tejidos. En el caso de Yeimy Montoya, la enfermedad tenía gravemente afectado su corazón.



Aunque Yeimy intentó proteger a su familia y no quiso contarles lo que estaba pasando con su salud y que los médicos ya le habían dado un diagnóstico de poco tiempo de vida, Charly Flow termina por enterarse y busca ayuda. Después de varios tratamientos y consultas con los mejores médicos, el diagnóstico es el mismo, las enfermedades han consumido el cuerpo de La Reina del Flow por completo y no hay nada que hacer.



¿Qué viene para la historia?

Aunque para muchos la muerte de Yeimy Montoya, La Reina del Flow represente el final de la historia en sí, lo cierto es que todavía mucha historia para contar. Los próximos capítulos abordarán cómo la noticia de su muerte golpea a su círculo más cercano y, de paso, también a sus enemigos.

La muerte de Yeimy Montoya no implica la muerte de La Reina del Flow, quien seguirá viva en el corazón de sus fanáticos y seres queridos. Ahora queda ver qué pasará con Charly Flow y su rivalidad con Mike Rivera tras la partida de la protagonista.

