Carolina Ramírez se despidió de La Reina del Flow con emotivo mensaje

La Reina del Flow murió, en las pantallas y en la historia, pero seguirá viva en los corazones de los fanáticos que siguieron su historia desde 2018, año en el que se estrenó la primera temporada. Yeimy Montoya concluyó su historia en el capítulo 41 de la tercera temporada, dejando con gran tristeza a sus seres queridos y seguidores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La misma Carolina Ramírez, la actriz que le dio vida a La Reina del Flow a lo largo de los años, utilizó sus redes sociales para despedirse de la producción con un mensaje de reflexión.



¿Qué dijo Carolina Ramírez sobre la muerte de La Reina del Flow?

Anticipando la llegada del capítulo en el que su personaje muere, Carolina Ramírez publicó en sus historias de Instagram un curioso mensaje. La actriz reflexionó sobre lo que representó para ella abandonar la historia y aprovechó para agradecer a los fanáticos que han estado ahí a través de los años.

"Soltar y agradecer ❤️ Gracias por su cariño inmenso", escribió la mujer que dio vida a Yeimy Montoya en la publicación sobre un fondo blanco.



Foto: @carocali

Publicidad

Ya anteriormente Ramírez se había despedido de la historia, cuando terminaron las grabaciones de esta tercera temporada. Sin imaginar que la protagonista fallecería, los fanáticos leyeron a la caleña con palabras de agradecimiento por lo vivido con el personaje y todo lo que causó la producción.

"La actriz de este personaje tan amado por ustedes se va muy feliz del camino recorrido estos 8 años; feliz y orgullosa de la familia que hoy somos, del éxito que creamos, pero más del amor que recibimos de todos ustedes. Adiós (como cada temporada) Reina suya. Nos seguiremos viendo por ahí donde nos cruce la vida. Sean felices y tengan mucha paz. Gracias", escribió Carolina en un posteó de abril de 2025.



¿De qué murió La Reina del Flow?

Según lo que se contó en los capítulos previos de la historia, Yeimy está afectada por dos graves enfermedades que, debido a su tiempo perdida en la selva y en cautiverio, avanzaron hasta un punto fatal. Se trata del mal de Chagas y la enfermedad lupus.

Publicidad

El portal MedlinePlus señala que la enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, es una infección causada por un parásito que puede causar problemas serios al corazón y estómago. La Organización Mundial de Salud indica que se puede curar si se trata a tiempo, pero que resulta ser crónica cuando se deja avanzar.

El lupus, por otro lado, es una enfermedad autoinmune que puede afectar muchas partes del cuerpo y que ocurre cuando el sistema inmunitario, que normalmente ayuda a proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades, ataca sus propios tejidos. En el caso de Yeimy Montoya, la enfermedad tenía gravemente afectado su corazón.

A la gravedad de ambas condiciones se sumó el paso de Yeimy Montoya tuvo por la selva tras un accidente de avioneta y el cautiverio que vivió cuando fue secuestrada por Mike Rivera. Las condiciones de la selva y el encierro, sin recibir un tratamiento adecuado, empeoraron ambas condiciones y las llevaron a su etapa más avanzada, haciendo que cuando La Reina del Flow logró regresar con sus seres queridos, ya le quedaba muy poco tiempo de vida porque ambas enfermedades eran intratables.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL