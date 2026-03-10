En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SENADO
GANADORES CONSULTAS
CÁMARA POR BOGOTÁ
TRAMPAS DIGITALES
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Muere Zalek, cantante barranquillero y promesa de la música urbana: esto se sabe

Muere Zalek, cantante barranquillero y promesa de la música urbana: esto se sabe

El mánager fue quien confirmó la muerte del artista a través de redes sociales. "Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros, Zalek", dijo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de mar, 2026
Comparta en:
Muere Zalek, cantante barranquillero y promesa de la música urbana: esto se sabe
Zalek, víctima de accidente de tránsito en Medellín -
Redes sociales

En las últimas se confirmó el fallecimiento de Zalek, un artista barranquillero que se había hecho un espacio en la música urbana con canciones como ‘Party coquette’. De acuerdo con primeras versiones, el cantante sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Medellín.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Alejandro Hernández, mánager el artista, confirmó su muerte a través de redes sociales: "Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros, Zalek".

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes de Tránsito

Medellín

Famosos muertos

Publicidad

Publicidad

Publicidad