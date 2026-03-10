Muere Zalek, cantante barranquillero y promesa de la música urbana: esto se sabe

En las últimas se confirmó el fallecimiento de Zalek, un artista barranquillero que se había hecho un espacio en la música urbana con canciones como ‘Party coquette’. De acuerdo con primeras versiones, el cantante sufrió un accidente de tránsito en la ciudad de Medellín.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Alejandro Hernández, mánager el artista, confirmó su muerte a través de redes sociales: "Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere. Tu alma quedará con nosotros, Zalek".