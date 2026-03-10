Los artistas nacionales que se presentarán en el Festival Estéreo Picnic: Luis Alfonso, Timo y más

Cada vez está más cerca la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic y los miles de asistentes empiezan a prepararse pensando en opciones de movilidad, hospedaje, outfit y, por supuesto, escuchando a los artistas que piensan disfrutar durante los tres días del evento.

El FEP este año se realizará nuevamente en el Parque Metropolitano Simón Bolívar los días 20, 21 y 22 de marzo, reduciendo el formato de cuatro días de ediciones anteriores, pero sumando un escenario más al mapa.

Además de los headliners y grandes artistas internacionales que este año traerá el evento a Bogotá, también es importante conocer la 'cuota colombiana'. El FEP no solo ha destacado por traer al país los mejores espectáculos a nivel internacional, sino por servir de trampolín a muchos proyectos musicales del país para llegar a nuevos públicos. Este año, el cartel colombiano es muestra de la variedad musical y talento que hay en el país.



Artistas nacionales del viernes 20 de marzo en el FEP

El primer día del festival arranca con una fuerte dosis de guitarras y líricas honestas con el regreso de Nicolás y Los Fumadores al FEP, quienes en los últimos años se han convertido en referentes del rock alternativo bogotano. La banda es una parada obligatoria para quienes buscan conectar con la esencia de la capital.



Por otro lado, Entreco llega con su propuesta de queer punk, demostrando que el rock colombiano sigue vivo y listo para incomodar. Por su parte, el fenómeno de Timø, la banda bogotana que ha escalado rápidamente en la escena regional, promete tener uno de los coros más potentes del día y pondrá la nota pop.



La jornada también contará con la frescura urbana de Elniko Arias y el pop emergente de Manú, quien recientemente estrenó su sencillo 'Movimiento'. Los sonidos de los DJ colombianos Briela Veneno, Diossa y Peter Blue.

Estos son los horarios y escenarios de cada uno:



Entreco: 16:00 - 16:45 | Escenario Lago

16:00 - 16:45 | Escenario Lago Elniko Arias: 16:00 - 16:45 | Escenario Un Mundo Distinto

16:00 - 16:45 | Escenario Un Mundo Distinto Manú: 16:45 - 17:45 | Escenario Bosque

16:45 - 17:45 | Escenario Bosque Briela Veneno: 19:10 - 20:10 | Escenario Páramo

19:10 - 20:10 | Escenario Páramo Nicolás y Los Fumadores: 19:45 - 20:45 | Escenario Lago

19:45 - 20:45 | Escenario Lago Timø: 20:45 - 21:45 | Escenario Bosque

20:45 - 21:45 | Escenario Bosque Diossa: 23:00 - 00:00 | Escenario Páramo

23:00 - 00:00 | Escenario Páramo Peter Blue: 00:00 - 01:30 | Escenario Páramo

Artistas nacionales del sábado 21 de marzo en el FEP

La gran representación colombiana del segundo día está en manos de 'El Señorazo' Luis Alfonso, una de las grandes sorpresas del evento para este año. Desde la costa, Aria Vega traerá su "Costeñita Premium" con un R&B sofisticado y vibras caribeñas que servirán de antesala perfecta para los actos internacionales.

También veremos el talento de Manuel Lizarazo y la destreza en los platos de Silvia Ponce, una figura clave en la electrónica local que mantendrá la energía arriba en el escenario Páramo.

Estos son los horarios y escenarios de cada uno:



Manuel Lizarazo: 15:15 - 16:00 | Escenario Un Mundo Distinto

15:15 - 16:00 | Escenario Un Mundo Distinto Aria Vega: 16:15 - 17:00 | Escenario Estéreo Picnic

16:15 - 17:00 | Escenario Estéreo Picnic Luis Alfonso: 19:00 - 20:00 | Escenario Un Mundo Distinto

19:00 - 20:00 | Escenario Un Mundo Distinto Silvia Ponce: 19:10 - 20:25 | Escenario Páramo

Artistas nacionales del domingo 22 de marzo en el FEP

En el último día del festival llegará el esperado debut de Pirineos en Llamas, una banda de Medellín que estará presentando su nuevo disco 'Aguapanela', un trabajo que utiliza este símbolo del hogar colombiano para explorar texturas de rock alternativo y post-punk. Para quienes buscan fiesta pura, Zaider llevará el poder de la champeta cartagenera al cierre del festival.

La electrónica local también brillará con Daccach, encargado de los beats en las horas finales del evento. Finalmente, propuestas como Zarigüeya, Antopiko3 y Agraciada completan un panorama de un festival cuyo corazón también late con ritmo colombiano.

Estos son los horarios y escenarios de cada uno:



Zarigüeya: 14:15 - 15:00 | Escenario Lago

14:15 - 15:00 | Escenario Lago Agraciada: 14:30 - 15:15 | Escenario Bosque

14:30 - 15:15 | Escenario Bosque Antopiko3: 15:00 - 15:45 | Escenario Páramo

15:00 - 15:45 | Escenario Páramo Pirineos en Llamas: 15:15 - 16:00 | Escenario Un Mundo Distinto

15:15 - 16:00 | Escenario Un Mundo Distinto Zaider: 21:00 - 22:00 | Escenario Lago

21:00 - 22:00 | Escenario Lago Daccach: 00:45 - 01:45 | Escenario Páramo

La previa del FEP en la Casa Smirnoff

Para quienes no pueden esperar al inicio oficial, la experiencia comienza en La Smirnoff House, ubicada en Quinta Camacho (Cra. 10A #70-24). Esta casa cultural funciona como la antesala perfecta del Festival Estéreo Picnic, ofreciendo una agenda diversa de DJs y activaciones de martes a sábado hasta el 20 de marzo.

A través de la creación de contenido en salas como el Cringe Core Room o el Podcast Room, los asistentes pueden acumular Cringe Coins. Estos puntos, registrados en tiempo real, pueden canjearse por premios de alto nivel, incluyendo pases VIP para los tres días del festival, mercancía exclusiva e incluso entradas para la edición del FEP 2027.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL