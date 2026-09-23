Entre lágrimas, Joy Huerta reacciona a la salida de su hermano de Jesse & Joy: "Me muero de miedo"

La salida de Jesse Huerta del famoso dúo mexicano Jesse & Joy, que conformó junto a su hermana, ha causado furor en las redes sociales y en la industria musical. El artista no reveló muchos detalles, pero señaló que tomó la decisión de abandonar el grupo para cuidar de su salud mental, pero en medio del camino quedó su hermana, quien en las últimas horas se enfrentó a su primera rueda de prensa sola.



El comunicado de Jesse fue toda una sorpresa para el público y aparentemente también para su equipo de trabajo, quienes quedaron con varios conciertos anunciados para lo que resta del año y el próximo. Uno de los anuncios más importantes que estaba por darse era su concierto en el Auditorio Nacional, en su natal México, el próximo 6 de diciembre, para el cual se había programado una rueda de prensa a la que Joy Huerta asistió sin su hermano.



¿Qué dijo Joy sobre la decisión de su hermano?

En la rueda de prensa fue evidente que el equipo de Jesse & Joy no estaba preparado para la salida de Jesse, pues el músico aparece junto a su hermana en la imagen promocional del evento navideño, así mismo en el lugar estaban ubicadas dos sillas y dos micrófonos, pero solo Joy decidió aparecer para responder las preguntas de la prensa. Con la voz entrecortada y lágrimas, la mexicana hizo frente a la crisis y aclaró todas las dudas.

"Nunca me imaginé pararme frente a todos ustedes de esta manera", empezó diciendo la cantante bastante conmovida, por lo que los periodistas le aplaudieron y agradecieron que no los dejara plantados ante lo ocurrido. Joy Huerta prosiguió diciendo que "amo profundamente a mi hermano, siempre lo voy a amar y respeto su decisión, voy a apoyarle en cada paso".

Sin embargo, indicó que como artista también ama "profundamente" al público que ha apoyado su carrera por un poco más de 20 años, motivo por el que aseguró que ella seguirá con el proyecto Jesse & Joy. "Han sido unos días muy difíciles de asimilar y hay cosas que seguimos procesando, pero yo decido continuar, decido seguir con los planes agendados, estar ahí con ustedes. Me muero de miedo, pero si el público quiere seguir cantando conmigo yo quiero seguir cantando con ustedes".



Huerta señaló que el 6 de diciembre, en el Auditorio Nacional, realizará su primer concierto como Jesse & Joy sin su hermano, esto teniendo en cuenta que Jesse aseguró que cumplirá con la agenda del grupo hasta el día 5 de diciembre. "Como pueden ver en las fotos el plan era pasarlo en familia, pasar Navidad con la gente que uno ama, es la razón por la que lo quiero hacer y quiero continuar". La mexicana también indicó que desea seguir con el proyecto en 2027 y recalcó que el micrófono siempre estará encendido para cuando él decida regresar.



Luego los periodistas empezaron a hacerle preguntas sobre el evento anunciado y sobre su hermano. Joy Huerta aclaró, en primera medida, que la decisión de su hermano fue una sorpresa. "Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes, sigo procesando porque es demasiada información. Él tiene sus motivos y sus razones, no me queda más que respetarlo, yo no puedo hablar por él". También aclaró que la salida de su hermano no se debe a una pelea entre ellos.

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"Su lugar siempre va a estar ... somos hermanos, ¿saben cuántas veces nos peleamos al día? hay demasiadas cosas de por medio en la familia, claro que peleamos y nos amamos profundamente. Él fue muy claro al decir que está en otro proceso de su vida y creo que es válido, si una persona decide tomarse un tiempo y no caminar a tu lado, yo no lo puedo juzgar, yo lo apoyo, sé que está atravesando por algo que tiene que vivir y lo mínimo que puedo hacer como hermana y como socia es apoyarlo ... Estoy segura que fue duro para él también, pero admiro su valor para decidir".

Finalmente, Joy Huerta explicó que decidir seguir con el proyecto que creó con su hermano no implica reemplazarlo o abandonarlo, sino darle el tiempo que él necesita. "Esto es lo que yo sé hacer y sé que estamos atravesando un duelo juntos, pero me parece que lo justo para el público es continuar ... Jesse & Joy no soy yo, no es Jesse, Jesse & Joy son más de 20 años de trabajo y un público hermoso, somos una familia. Jesse es irremplazable, continuar no quiere decir que estoy borrando a mi hermano, sino que estoy honrando a nuestro público, a la gente que trabaja conmigo, estamos honrando lo que hemos construido juntos".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co