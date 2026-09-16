Pausa en el pop latino: Jesse Huerta anuncia retiro temporal de Jesse & Joy por su salud mental

Jesse Huerta, integrante del reconocido dúo mexicano Jesse & Joy, causó revuelo internacional tras anunciar que tomará un descanso de la música para priorizar su salud mental, su bienestar personal y la convivencia con su familia. La noticia generó inmediatas especulaciones entre fanáticos y medios sobre una posible separación definitiva del grupo tras más de dos décadas de trayectoria, aunque el propio artista se encargó de precisar el alcance real de su decisión.



¿Qué pasó con Jesse, de Jesse & Joy?

A través de un emotivo comunicado difundido en sus redes sociales, el músico explicó que necesitaba hacer una pausa en su agitada rutina para enfocarse en sus seres queridos y cuidar de su paz personal. En sus propias palabras, Jesse manifestó: "He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito". El intérprete reconoció que no fue una elección sencilla, dado que el arte ha formado parte de cada segundo de su vida, pero enfatizó que esta medida nace “de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional”.

En su mensaje, Jesse reafirmó el enorme valor que tiene el proyecto musical que comparte con su hermana Joy Huerta. Se refirió a ella de manera especial y le expresó su profundo agradecimiento: “A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz”. Además, destacó lo valioso que ha sido ver cómo sus temas se han convertido en parte de las historias de vida de sus seguidores.



¿Qué pasará con Jesse & Joy?

Frente a las versiones sobre una posible ruptura definitiva, los comunicados del artista dejan en claro que no se trata de una separación artística irreversible ni del final del dueto. Jesse fue enfático en que cumplirá con la totalidad de los compromisos profesionales que la agrupación ya tenía agendados. El músico confirmó que permanecerá activo en los conciertos programados del dúo, incluyendo la gira Despecho Tour, que arrancó en agosto recorriendo diversos escenarios de Norteamérica y Latinoamérica.

Las fechas pactadas contarán con su presencia en la guitarra, el piano y la voz hasta el 17 de noviembre, día en que está previsto su concierto en Londres, Inglaterra. Para tranquilidad de su público, el artista dejó un mensaje contundente: “Nuestra música nunca parará, es y siempre será algo más grande que nosotros y vive a través de todos ustedes”. Se trata de una pausa personal orientada al autocuidado y al entorno familiar, sin cancelar la trayectoria construida.



En paralelo a su trabajo en Jesse & Joy, el músico ha comenzado a explorar su faceta individual mediante el proyecto Jesse and the Supernovas. Esta iniciativa solista, que contempla el próximo lanzamiento del álbum titulado Sombrero, fue pensada para desarrollar su identidad creativa propia sin sustituir la labor que realiza con su hermana.



¿Quiénes son Jesse & Joy?

Jesse & Joy es considerado uno de los referentes más importantes y exitosos del pop en español de las últimas décadas. La historia de los hermanos Jesse y Joy Huerta comenzó a escribirse antes de su debut profesional, cuando componían y grababan canciones en casa, la primera obra que crearon juntos fue 'Llegaste tú' en el año 2001.



El 18 de abril de 2005 firmaron contrato exclusivo con Warner Music México, marcando el inicio formal de su carrera profesional, la cual supera ya los 21 años de trayectoria. Su primer disco, 'Ésta es mi vida', incluyó el emblemático tema 'Espacio sideral', canción que los catapultó a la fama internaciona.l Con el paso de los años, consolidaron su posición en la industria con producciones clave como 'Electricidad' y '¿Con quién se queda el perro?', este último considerado un hito en su carrera.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co