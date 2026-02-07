Hijo de Diomedes Díaz fue hospitalizado de urgencia en Valledupar: esto se sabe

Diomedes Dionisio Díaz, uno de los más de 20 hijos del recordado artista vallenato Diomedes Díaz, se encuentra hospitalizado en la Clínica Simón Bolívar de Valledupar luego de presentar complicaciones de salud al final de la semana. Rumores de redes sociales señalaban que uno de los herederos de la dinastía Díaz había fallecido, pero ya se conocieron los verdaderos detalles de su estado.

Tras presentar una descompensación, Diomedes Dionisio Díaz fue llevado al centro médico para ser sometido a chequeos, según informaron fuentes cercanas. De hecho, su tío publicó un video en redes sociales aclarando lo sucedido: “Quiero decirle a toda la gente que está especulando que nuestro sobrino Diomedes Dionisio falleció, ¡ni Dios lo quiera! Él está en la clínica recibiendo atención médica, está estable, está hablando”.

El familiar pidió, además, orar por su sobrino “porque con la bendición de Dios todo va a salir bien y con el favor de Dios pronto va a estar recuperado y cantando bonito, que es lo único que él sabe hacer”, subrayó.



¿Qué tiene Diomedes Dionisio Díaz?

Según ha trascendido, los motivos de la hospitalización en UCI del cantante vallenato son que padece de cálculos en los riñones y la vesícula, tiene líquido en un pulmón y un problema en su hígado.

Su mánager, Edwin Cuello, señaló al diario El Tiempo que Diomedes Dionisio Díaz “está bien”, pero debe someterse a varios exámenes y seguir el tratamiento que sea ordenado por los especialistas; de eso dependerá su permanencia en la clínica. Entre tanto, las presentaciones que tenía agendadas fueron canceladas.

Se espera que en las próximas horas emitan un comunicado que revele más detalles del estado de salud del hijo del ‘Cacique de La Junta’.



La dinastía Díaz

Diomedes Dionisio Díaz no es el único hijo de Diomedes Díaz que ha seguido su legado. Rafael Santos, Diomedes de Jesús, Luis Ángel, Elder Dayan y el recordado Martín Elías, quien falleció en un accidente de tránsito en 2017, también han sido grandes exponentes del género vallenato a nivel nacional.

Es de recordar que Diomedes Díaz Maestre, intérprete de éxitos como ‘Amarte más no pude’, ‘La suerte está echada’ y ‘Tu eres la reina’, entre otros, murió a los 56 años, en diciembre de 2013, a causa de un infarto fulminante mientras se encontraba en su casa en Valledupar. En su carrera música grabó más de 600 canciones, de las cuales unas 100 eran de su autoría. Vendió más de 12 millones de discos, posicionándose como el artista vallenato con más ventas en la historia del género, y ganó un Grammy Latino en 2010, en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato por su trabajo titulado Listo Pa' La Foto.