Murió Brad Arnold, vocalista y miembro fundador de la banda de rock 3 Doors Down, a los 47 años

El mundo de la música despide a Brad Arnold, vocalista, compositor y miembro fundador de la banda estadounidense de rock 3 Doors Down, quien falleció este sábado 7 de febrero a los 47 años, según confirmó el grupo a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.



Según el comunicado, el artista murió de manera pacífica mientras dormía, acompañado por su esposa, Jennifer Sanderford, y su familia, tras una valiente batalla contra el cáncer de riñón.

" Con el corazón apesadumbrado, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, cantante principal y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a la edad de 47 años", afirmó la agrupación en el mensaje.

La banda informó la noticia a sus seguidores y al público en general, destacando que Arnold estuvo rodeado de sus seres queridos en sus últimos momentos. En el mensaje, la banda subrayó no solo su legado musical, sino también las cualidades humanas que marcaron la vida de quienes lo conocieron de cerca.

Brad Arnold fue una figura central en la historia de 3 Doors Down. Como miembro fundador, vocalista principal y baterista original, desempeñó un papel clave en la construcción del sonido que llevó a la banda al reconocimiento internacional. Su propuesta musical ayudó a definir el rock de principios de los años 2000, combinando sonidos de los finales de los 90 con letras directas y cargadas de emoción, capaces de conectar con una audiencia amplia y diversa.

Su talento como compositor quedó plasmado desde muy joven. Una de las canciones más emblemáticas de la banda, “Kryptonite”, fue escrita por Arnold cuando tenía apenas 15 años, durante una clase de matemáticas. El tema se convirtió en el sencillo revelación de 3 Doors Down y en un referente cultural para toda una generación, marcando el inicio de una trayectoria llena de éxitos que perduraron a lo largo de los años.



En el comunicado, la banda resaltó que la música de Arnold trascendió los escenarios, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que seguirán vivas en la memoria de sus seguidores.



Más allá de su carrera artística, quienes lo rodearon lo recuerdan como un hombre cercano y profundamente comprometido con su familia. “Sobre todo, fue un esposo devoto para Jennifer, y su amabilidad, humor y generosidad conmovieron a todos los que tuvieron la fortuna de conocerlo”, señaló el grupo, destacando su amabilidad, sentido del humor y generosidad.

Además, resaltaron su calidez, humildad, fe y el profundo amor que sentía por su familia y amigos. Finalmente, la familia del músico agradeció las múltiples muestras de cariño y apoyo recibidas, y solicitó respeto por su privacidad en este difícil momento.

Su lucha contra el cáncer

Según los medios Brad Arnold había revelado el año pasado que fue diagnosticado con cáncer en etapa cuatro, situación que obligó a la banda 3 Doors Down a cancelar su gira mientras el músico se sometía a tratamiento. El artista, originario de Mississippi, buscó atención médica tras presentar problemas de salud y posteriormente fue diagnosticado con carcinoma de células renales de células claras, un tipo de cáncer de riñón que ya había hecho metástasis en uno de sus pulmones.

De acuerdo con la Clinica Mayo, el carcinoma de células renales suele desarrollarse como un único tumor en uno de los riñones, aunque en casos poco frecuentes pueden presentarse dos o más tumores en uno o ambos órganos. En sus etapas iniciales, esta enfermedad generalmente no presenta síntomas evidentes, lo que dificulta su detección temprana.

Debido a la ausencia de síntomas en fases tempranas, el cáncer de riñón suele ser un diagnóstico inesperado. En muchos casos, las personas afectadas pueden sentirse bien hasta etapas avanzadas de la enfermedad. Se estima que cerca del 50 % de los cánceres de riñón se detectan de manera incidental, es decir, durante estudios médicos realizados por motivos no relacionados.

Formada a mediados de la década de 1990, 3 Doors Down atraviesa ahora un profundo momento de duelo. La banda, integrada en la actualidad por Brad Arnold, Chet Roberts, Justin Biltonen, Chris Henderson y Greg Upchurch, ya había enfrentado una pérdida significativa en 2016 con la muerte del miembro original Matt Roberts. Con el fallecimiento de Arnold, el grupo pierde al último integrante fundador que permanecía activo.

