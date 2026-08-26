Miley Cyrus habla por primera vez tras la muerte de Dolly Parton, su madrina: “Siempre la amaré”

Tras la muerte de Dolly Parton, muchos estuvieron a la expectativa de la reacción que tendría la reconocida cantante y actriz Miley Cyrus. Y es que el ícono estadounidense de la música country sostuvo un vínculo muy cercano con la artista y ex chica Disney. Todo se remonta a cuando Miley nació en 1992. Billy Ray Cyrus le pidió a Dolly que fuera la madrina de su hija. Desde entonces, su relación estuvo marcada por la cercanía y la música, en algo que parecía el amor de una madre y una hija. Parton incluso actuó como la tía de Miley en la conocida serie Hannah Montana. Y así le llamó Miley incluso en su pronunciamiento tras la muerte de esta celebridad.

La partida de Dolly Parton de este mundo fue confirmada este 25 de agosto por un sobrino de la artista, quien grabó un video dando el anuncio, tal y como fue la voluntad de la artista originaria de Tennessee. Según el pronunciamiento oficial, Parton falleció en paz en su casa de Nashville. “Con una vida llena de brillos que resplandeció lo suficiente como para que todo el mundo la viera, Dolly seguirá siendo para siempre una fuente de inspiración, no solo por su música atemporal y su prolífica carrera como compositora, sino también por su ingenio, calidez y amabilidad, que nos hicieron sentir a todos como una familia”, resaltó el comunicado.

Miley Cyrus rompe el silencio tras la muerte de su madrina

Cyrus publicó una fotografía de Dolly Parton de joven en blanco y negro con un sentido mensaje en el que le llama tía: “El dolor por la pérdida de mi tía Dolly es indescriptible. Nuestros momentos más sagrados fueron íntimos y permanecerán allí, tras bambalinas, bajo el glamour, entre nuestros corazones”, detalló la cantante.



Miley dijo que sabía que su tía querría que ella sienta el dolor, escriba una canción sobre eso y que siga adelante con toda la fortaleza. “Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis”, recordó. “Siempre la amaré y quiero que se sienta orgullosa. Me duele el corazón por el mundo, por su familia y amigos que la extrañarán profundamente. Estamos juntos en este dolor y la veremos en las cosas más hermosas”.



Dolly Parton y Miley Cyrus compartieron varios escenarios

Parton y Cyrus comparten dúos en canciones icónicas de sus repertorios musicales. En la historia que acompañó su pronunciamiento oficial, Cyrus puso la canción “Wrecking Ball”, que cantaron juntas. También se acompañaron mutuamente en presentaciones donde cantaron temas como “Jolene” y “Rainbowland”. A inicios de este año, las dos hicieron una colaboración para regrabar “Light of a Clear Blue Morning”.

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María Paula Rodríguez Rozo

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