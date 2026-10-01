BTS en Colombia: liberan nuevas entradas para los conciertos en El Campín y estos son los precios

Faltando 24 horas para el primer concierto de BTS en Colombia, Páramo Presenta y Ticketmaster sorprendieron a los ARMY con una nueva noticia de último minuto: la liberación de más entradas para los dos conciertos del grupo de k-pop en la capital del país. Desde las 7:00 de la noche, las entradas limitadas están disponibles para los fans.



"Como parte de ajustes de producción, así como boletas que han sido canceladas por violaciones a los términos de compra, un número muy limitado de entradas, estarán disponibles para las fechas de BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' en Colombia el 01 de Octubre a las 7:00 p.m. Estas boletas se liberarán directamente a través de Ticketmaster y lo más probable es que se agoten rápidamente", señalaron en el comunicado.

Precios de las nuevas entradas para BTS en Bogotá

Las entradas disponibles están ubicadas en las diferentes localidades disponibles en el estadio El Campín para estos shows:



VIP (GRAMILLA): $899.000 + SERVICIO

$899.000 + SERVICIO OCCIDENTAL BAJA: $839.000 + SERVICIO

$839.000 + SERVICIO ORIENTAL BAJA: $799.000 + SERVICIO

$799.000 + SERVICIO OCCIDENTAL ALTA: $549.000 + SERVICIO

$549.000 + SERVICIO ORIENTAL ALTA: $489.000 + SERVICIO

$489.000 + SERVICIO NORTE ALTA: $329.000 + SERVICIO

$329.000 + SERVICIO ORIENTAL NORTE ALTA: $329.000 + SERVICIO

$329.000 + SERVICIO SUR ALTA: $329.000 + SERVICIO

$329.000 + SERVICIO ORIENTAL SUR ALTA: $329.000 + SERVICIO

$329.000 + SERVICIO NORTE BAJA: $249.000 + SERVICIO

$249.000 + SERVICIO ORIENTAL NORTE BAJA: $249.000 + SERVICIO

$249.000 + SERVICIO SUR BAJA: $249.000 + SERVICIO

¿Por qué se siguen liberando boletas de BTS en Colombia?

La noticia de nuevas entradas para los shows del grupo surcoreano tomó por sorpresa a los ARMY del país, considerando que el pasado 28 de septiembre se hizo un anuncio similar con entradas que se ofrecieron en la tiquetera el 29 de septiembre. Según explicaron los organizadores, esta liberación de entradas se da por ajustes de producción y boletas canceladas por violaciones a los términos de compra.

Publicidad

"Las liberaciones de producción ocurren cuando boletas inicialmente retenidas por temas de montaje, visibilidad o requerimientos técnicos se ponen a la venta una vez que se confirma la configuración final del escenario y se determina qué asientos adicionales pueden salir a la venta", agregaron en su comunicado y agregaron que "la ubicación de estos puestos puede variar en distintas zonas del recinto".



Bogotá declara a BTS "Huésped de Honor"

La trascendencia de la visita motivó un importante acto oficial por parte de la administración de la ciudad. A través de un decreto firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la Alcaldía Mayor de Bogotá declaró formalmente a los integrantes de BTS como Huésped de Honor.



Esta condecoración institucional se otorga a personalidades ilustres que hayan contribuido al progreso, el arte o el bienestar cultural. En el decreto, la Alcaldía resaltó la trayectoria de la agrupación desde su creación en 2013, su liderazgo en la proyección internacional de la cultura surcoreana y el impacto positivo de sus mensajes en la juventud mundial. Asimismo, la distinción subraya la oportunidad de consolidar a Bogotá como un destino de primer orden para las industrias creativas e internacionales, al tiempo que celebra los lazos diplomáticos entre Colombia y Corea del Sur vigentes desde 1962.



La capital también se tiñó del característico color morado que identifica al grupo. Estructuras icónicas como la Torre Colpatria, el cerro de Monserrate, casonas en Chapinero y estaciones del sistema TransMilenio adaptaron iluminación especial en homenaje a la banda. Adicionalmente, se instaló una tienda de experiencias pop-up en una casona de Chapinero dedicada a la exhibición de indumentaria, discos y material oficial.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co