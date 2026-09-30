BTS ya está en Bogotá: llegó el fenómeno del k-pop y la ciudad los declara ‘Huésped de Honor’

La capital colombiana vive una jornada histórica para la industria del entretenimiento y la cultura pop global, el grupo surcoreano BTS, considerado el fenómeno musical más grande del K-pop en el planeta, arribó este miércoles 30 de septiembre de 2026 a Bogotá para dar inicio a la parada latinoamericana de su gira mundial World Tour ARIRANG. La visita no solo moviliza a decenas de miles de seguidores de todo el continente, sino que activa un monumental engranaje logístico, turístico y de seguridad que dejará millonarias cifras en la economía local.



Así fue la llegada de BTS a Colombia

El operativo para recibir a la agrupación en el Aeropuerto Internacional El Dorado estuvo marcado por la coordinación y la privacidad. De acuerdo con los reportes oficiales de la llegada de la banda, los siete integrantes desembarcaron en Colombia de forma escalonada. Durante las horas de la mañana arribaron dos de sus miembros procedentes de Estados Unidos, mientras que los cinco restantes tocaron suelo capitalino horas más tarde directamente desde Corea del Sur.

Posteriormente, la banda se desplazó bajo un estricto esquema de seguridad en un autobús privado hacia su hotel. El grupo viaja junto a una nutrida delegación de aproximadamente 150 personas, entre las que se encuentran profesionales coreanos, personal occidental y contratistas locales encargados de cada detalle técnico y operativo.

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A diferencia de otros recibimientos multitudinarios con aglomeraciones a las afueras de los hoteles, la estadía del septeto ha contado con una conducta ejemplar promovida por sus propios fanáticos. Los clubes de fans colombianos impulsaron intensas campañas en redes sociales pidiendo respetar el descanso y la privacidad de los artistas tanto en el terminal aéreo como en el hotel.



Conciertos de BTS en Bogotá

El escenario elegido para el doblete de conciertos es el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Las presentaciones están programadas para este viernes 2 y sábado 3 de octubre de 2026, con boletería totalmente agotada y un aforo proyectado que supera los 53.000 espectadores por fecha. La demanda de boletería generó un hito previo, registrando a más de 120.000 personas en las filas virtuales para conseguir un boleto.



El montaje técnico desplegado en la capital colombiana destaca por sus dimensiones inéditas. La producción del evento trajo consigo una infraestructura que supera las 164 toneladas en equipos de iluminación, sonido y pantallas. El diseño del escenario presenta un formato de 360 grados equipado con cuatro pasarelas distribuidas para optimizar la visibilidad desde cualquier localidad, además de incluir tributos a la iconografía coreana, pantallas interactivas y efectos pirotécnicos.



Para garantizar el orden de la jornada del viernes, las autoridades distritales y los promotores establecieron pautas estrictas:



Apertura de puertas: Programada para las 4:00 p. m.

Prohibición de acampar: Se solicitó de manera explícita a los asistentes abstenerse de acampar en las inmediaciones del estadio antes de los horarios oficiales para preservar la convivencia y seguridad en la zona residencial

Reconocimiento institucional: Bogotá declara a BTS "Huésped de Honor"

La trascendencia de la visita motivó un importante acto oficial por parte de la administración de la ciudad. A través de un decreto firmado por el alcalde Carlos Fernando Galán, la Alcaldía Mayor de Bogotá declaró formalmente a los integrantes de BTS como Huésped de Honor.

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Esta condecoración institucional se otorga a personalidades ilustres que hayan contribuido al progreso, el arte o el bienestar cultural. En el decreto, la Alcaldía resaltó la trayectoria de la agrupación desde su creación en 2013, su liderazgo en la proyección internacional de la cultura surcoreana y el impacto positivo de sus mensajes en la juventud mundial. Asimismo, la distinción subraya la oportunidad de consolidar a Bogotá como un destino de primer orden para las industrias creativas e internacionales, al tiempo que celebra los lazos diplomáticos entre Colombia y Corea del Sur vigentes desde 1962.

La capital también se tiñó del característico color morado que identifica al grupo. Estructuras icónicas como la Torre Colpatria, el cerro de Monserrate, casonas en Chapinero y estaciones del sistema TransMilenio adaptaron iluminación especial en homenaje a la banda. Adicionalmente, se instaló una tienda de experiencias pop-up en una casona de Chapinero dedicada a la exhibición de indumentaria, discos y material oficial.

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*con información de EFE