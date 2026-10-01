Las curiosas declaraciones de Valentina Ferrer tras confirmar separación de J Balvin: "No da risa"

La modelo argentina Valentina Ferrer dio unas nuevas declaraciones en sus redes sociales que muchos de sus seguidores relacionan con su reciente separación del cantante colombiano J Balvin luego de más de 10 años juntos. Algunos comentarios y videos que dejó la mujer en su cuenta oficial de TikTok dejarían en evidencia el difícil momento emocional que está atravesando la famosa.



Desde que la modelo confirmó en sus redes sociales que junto a Balvin habían decidido poner fin a su relación amorosa, la comunidad digital ha estado muy pendiente de cada paso que dan los famosos. En el panorama de las redes sociales los internautas se han manifestado tomando posición a favor de la mujer luego de que crecieran los rumores de una supuesta infidelidad por parte del colombiano.



¿Qué dijo ahora Valentina Ferrer?

A pesar de la situación, Valentina Ferrer se ha mantenido muy activa en sus redes sociales con diferentes eventos y compartiendo detalles de su día a día, algo que acostumbra en sus plataformas. Sin embargo, en esta ocasión la argentina sorprendió con algunas declaraciones sinceras que darían cuenta de las emociones de la modelo.

En uno de sus recientes videos, la argentina se mostró para compartir su rutina de skin care con sus seguidores y allí dijo que "tengo una piel que siento muy seca y más acá" y procedió a señalar la parte inferior de sus ojos. De manera irónica, la modelo agregó "no sé por qué", pero luego señaló que esto le suele pasar cuando está deshidratada o cuando llora.

Publicidad

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la respuesta que Valentina Ferrer le dio a una seguidora en los comentarios de ese mismo video, confirmando que ha estado llorando mucho los últimos días. La usuaria le preguntó a la modelo a qué se refería con que su piel estaba reseca si ella la veía bien. Entonces Ferrer reaccionó escribiendo: "Llorar reseca de más amiga, y no da risa".



Pero eso no ha sido todo, en otro de los videos que la cantante publicó en sus perfiles tras la confirmación de su separación y en los que se le ve aparentemente feliz, uno de sus seguidores comentó que se alegraba de verla con tanta energía positiva. "Me encanta verte feliz, saludos amika", le escribió la seguidora y Ferrer le respondió de manera cercana: "Tratando amiga, actitud o una se queda encerrada".



Estas declaraciones llegan días después de que la argentina publicara el comunicado en el que confirmaba el final de su relación con el paisa. “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Rio con todo nuestro amor. Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, se leía en la publicación.

Publicidad

Por su parte, Balvin no ha hecho pronunciamientos directos a la separación, pero si publicó un conmovedor mensaje para la argentina el día de su cumpleaños. "Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co