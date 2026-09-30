¿Quiénes son los actores que darán vida a Raphael en bioserie de Netflix en alianza con Caracol?

El corazón cultural de la capital española vivió una de esas noches memorables donde la música, la nostalgia y la gran pantalla se fusionaron en un solo aplauso. Los emblemáticos Cines Callao de Madrid se vistieron de gala para acoger la gran premiere de 'Aquel', la ambiciosa serie biográfica inspirada en la vida y trayectoria del legendario cantante Raphael. Realizada en una importante alianza entre Caracol Televisión, DLO Producciones y Netflix, esta producción llegará en exclusiva a la plataforma de streaming en España y Latinoamérica el próximo 9 de octubre.



La velada marcó el inicio de la cuenta regresiva para el lanzamiento de los ocho episodios que integran la primera temporada, con la presencia estelar de Raphael, su familia, el elenco estelar y altos ejecutivos del audiovisual hispanoamericano, Madrid fue el epicentro del glamour y del talento interpretativo.



El elenco de 'Aquel'

Uno de los grandes atractivos de 'Aquel' radica en la elección de los actores que encarnan al artista en sus diferentes etapas vitales y profesionales. Para capturar con fidelidad la personalidad arrolladora y la voz inconfundible de Raphael, la producción confió el papel protagónico a dos destacados talentos de la actuación española:

Javier Morgade : Asume la figura de Raphael durante sus años de juventud. Morgade explora desde los orígenes humildes del cantante en la España de posguerra hasta sus primeros triunfos y la explosión de su fenómeno en la industria musical.

: Asume la figura de Raphael durante sus años de juventud. Morgade explora desde los orígenes humildes del cantante en la España de posguerra hasta sus primeros triunfos y la explosión de su fenómeno en la industria musical. Carlos Santos: Es el encargado de ponerse en la piel del artista en su etapa de madurez, retratando el consolidado estatus internacional, las grandes giras mundiales y las exigencias personales de mantenerse en el pedestal de la música.

El reparto principal se completa con una nómina de reconocidos actores como Francesco Carril (Los años nuevos), Natalia Varela (Ella es tu padre), Pepa Aniorte (Sueños de libertad) y Manolo Caro (Entrevías), entre otros. Bajo la dirección compartida de Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchis, el elenco construye una trama que navega por los triunfos y las luces del cantante, pero también por sus sombras, conflictos íntimos y fantasmas personales.



Raphael acompañó la producción de 'Aquel'

A diferencia de otras producciones biográficas que toman distancia de su figura central, 'Aquel' destaca por el involucramiento total del propio Raphael. La serie es el fruto de más de tres años de intenso desarrollo, un período en el que el artista no solo abrió las puertas de su archivo personal y su memoria, sino que participó activamente en las fases clave del proyecto.

Publicidad

Raphael estuvo presente en las sesiones de trabajo del equipo de guionistas —encabezado por Ignacio del Moral, Paloma Rando y Adrià P. Xancó— y formó parte fundamental en el proceso de selección del reparto. Esta implicación directa aportó a la historia una verdad emocional y una riqueza de detalles poco habituales en el género. De acuerdo con el equipo creativo, contar con el aval y la revisión del propio intérprete dotó a cada escena de un sello inequívoco de autenticidad.



Además de su desembarco en la pantalla de Netflix para todo el público hispanohablante el 9 de octubre, Caracol Televisión presentará la producción en la feria MIPCOM Cannes (del 12 al 15 de octubre), buscando llevar la historia de la mayor leyenda viva de la balada en español a compradores e ingenios de todo el mundo. Una apuesta audiovisual que demuestra que la vida de Raphael, al igual que su voz, estaba predestinada a cruzar todas las fronteras.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co